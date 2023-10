ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Βαλτιμόρης - Πληροφορίες για θύματα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Βαλτιμόρης των ΗΠΑ, όταν ένοπλος εισέβαλε στην πανεπιστημιούπολη Μόργκαν Στέιτ το βράδυ της Τρίτης, ανοίγοντας πυρ, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους.

Σύμφωνα με το CNN, ο διευθυντής επικοινωνίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης Κέβιν Καρτράιτ δήλωσε πως «υπήρξε μια προκαταρκτική αναφορά για τέσσερα άτομα που πυροβολήθηκαν» μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου.

Η γενική αστυνομική διεύθυνση της Βαλτιμόρης (BPD) ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι επενέβη για να θέσει υπό έλεγχο την «κατάσταση» που δημιούργησε «ένοπλος που άνοιξε πυρ» και κατόπιν τόνισε πως υπάρχουν «πολλά θύματα» κοντά στο κάμπους του πανεπιστημίου Μόργκαν Στέιτ. Παρότρυνε τους πολίτες να βρουν «ασφαλές καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται» και να αποφύγουν την περιοχή. Αργότερα, ανέφερε πως θεωρεί ότι η κρίση τερματίστηκε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

🚨 #BREAKING : Active Shooter at Morgan State University Multiple Injuries Reported as Shots have been Fired from Upper Floor Dorm Room Window 📌 #Baltimore | #Maryland Multiple authorities are at the scene, confirming their response to an active shooter situation at Morgan State… pic.twitter.com/9EPu03DfcK

🚨#UPDATE: Baltimore Police has confirmed that there are multiple victims following the shooting at Morgan State University the shooter still not in custody and still asking students to shelter in place pic.twitter.com/aT9ndZKese