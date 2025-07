ΗΠΑ: Τουλάχιστον 27 νεκροί και 27 αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας (vids)

Είκοσι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους 9 παιδιά, έχουν χάσει την ζωή τους, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, από τις πλημμύρες στο Τέξας, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση επιζώντων, ενώ 27 άνθρωποι αγνοούνται σε κατασκήνωση.

Το γραφείο του σερίφη του Κερ Κάουντι ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την πλημμυρισμένη περιοχή κοντά στον ποταμό Γκουανταλούπε, 137 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Αντόνιο.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι βρεθεί και ο τελευταίος άνθρωποι», δήλωσε ο σερίφης Λάρι Λέιθα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή του ποταμού Guadalupe, περίπου 137 χλμ. βορειοδυτικά του Σαν Αντόνιο, όπου το νερό ανέβηκε ραγδαία κατά 9 μέτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται 23 έως 25 άτομα από την κατασκήνωση Camp Mystic.

BREAKING: 20 children are missing in the Texas Hill Country flash flood.



Praying for the best.



This is not a time to be defunding weather research and NOAA. pic.twitter.com/VpUpnAylKk — Brian Krassenstein (@krassenstein) July 4, 2025

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα νερά άρχισαν να υποχωρούν το Σάββατο, γεγονός που διευκολύνει τις έρευνες. Τουλάχιστον 237 άνθρωποι έχουν διασωθεί, περισσότεροι από 100 εκ των οποίων με ελικόπτερα.

Παρότι η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) δήλωσε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει σε μεγάλο βαθμό λήξει στην περιοχή του Kerr County, η προειδοποίηση για πλημμύρες παραμένει σε ισχύ έως το Σάββατο το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή Σαν Αντόνιο – Όστιν, με διάσπαρτες βροχές να προβλέπονται.

My heart is broken and hurting for the people in Kerr County, Texas.



These images and videos bring me back to the morning Hurricane Helene hit us in Western North Carolina.



Nothing can prepare you for this.



My whole heart is hurting for all of you,pic.twitter.com/n5u6seDi2a — Matt Van Swol (@matt_vanswol) July 4, 2025

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα και το Σάββατο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι πόροι που θα διατεθούν θα είναι «απεριόριστοι».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ομοσπονδιακή βοήθεια λέγοντας: «Θα φροντίσουμε για αυτούς».

Η ταχύτητα με την οποία σημειώθηκε η καταστροφή δεν άφησε περιθώρια για έγκαιρες εκκενώσεις. Ο δήμαρχος του Kerrville, Ντάλτον Ράις, τόνισε ότι το φαινόμενο ήταν τόσο ξαφνικό που δεν υπήρξε καν χρόνος για την έκδοση ειδοποιήσεων.

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας του Τέξας, Γ. Νιμ Κιντ, παραδέχθηκε ότι, αν και υπήρξαν προειδοποιήσεις για βροχές, "οι προβλέψεις δεν είχαν εκτιμήσει την πραγματική ένταση του φαινομένου".

Οι έρευνες συνεχίζονται με την ελπίδα να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι ζωντανοί, ενώ η Πολιτεία βρίσκεται σε συναγερμό λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.