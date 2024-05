ΗΠΑ: Τουλάχιστον 21 νεκροί από ανεμοστρόβιλους στις νότιες πολιτείες (pics)

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις σφοδρές καταιγίδες και τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν τις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι αρχές, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να μετατοπίζονται προς το ανατολικό τμήμα της χώρας.

Από το Σάββατο, ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν τις πεδινές εκτάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, ξεκινώντας από το βόρειο τμήμα του Τέξας για να κατευθυνθούν προς τα ανατολικά, ισοπεδώνοντας στο πέρασμά τους κτίρια και υποδομές.

Τα φαινόμενα συνεχίζουν την πορεία τους προς τις ακτές του Ατλαντικού. Ισχυρές καταιγίδες και πιθανοί ανεμοστρόβιλοι αναμένονται σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Check out these shots of a tornado near Goreville/Lake of Egypt, IL from Sunday evening! 📸 Pictures Courtesy: •Natalie Marie •Justin Waid pic.twitter.com/7eYO1Zjtii

Στο Κεντάκι, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από σειρά ανεμοστρόβιλων, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπέσιαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα, διευκρινίζοντας πως ένας εξ αυτών έπληξε σε αυτήν την πολιτεία στις κεντροανατολικές ΗΠΑ μια έκταση τουλάχιστον 65 χιλιομέτρων.

Αυτό προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, συμπλήρωσε. Σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us, περίπου 165.000 νοικοκυριά βυθίστηκαν στο σκοτάδι σε αυτήν την πολιτεία, περισσότερα από 500.000 σε ολόκληρη την περιοχή.

At least 13 people have been victims of hurricanes and tornadoes in three US states, CNN reports.



Seven people died in Texas, four in Arkansas, two in Oklahoma.



The bad weather de-energised almost 500,000 consumers. pic.twitter.com/76YiQrRt99