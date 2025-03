ΗΠΑ: Τουλάχιστον 14 νεκροί από ανεμοστρόβιλους και καταιγίδες (vid)

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίσθηκαν κατά το πέρασμα σφοδρών ανεμοστρόβιλων και καταιγίδων στις κεντρικές και τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Συγκεκριμένα, οι αρχές της πολιτείας του Μιζούρι επιβεβαίωσαν «11 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες», με ανακοίνωση στο Χ.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας έχει προειδοποιήσει για περαιτέρω έντονα καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων ανεμοστρόβιλων το Σάββατο, όπως αναφέρει το BBC.

Η κρατική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών επιβεβαίωσε εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την περιοχή.

«Οι τοπικές υπηρεσίες εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αξιολογήσουν τις ζημιές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο X η κυβερνητική υπηρεσία Missouri State Highway Patrol.

People got caught in a tornado in Rolla, Missouri #mowx #tornado #twister pic.twitter.com/GV17j9v2M7