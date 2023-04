ΗΠΑ: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ανεμοστρόβιλους και σφοδρές καταιγίδες

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις νότιες και ανατολικό-κεντρικές ΗΠΑ καθώς ανεμοστρόβιλοι και σφοδρές καταιγίδες κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας προετοιμάζεται σήμερα για πιθανές ισχυρές καταιγίδες.

Ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες με μανία την Πολιτεία Αρκάνσας, στον αμερικανικό Νότο, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η Ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της αγροτικής Πολιτείας. Η Σάντερς κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Το κέντρο του Αρκάνσας υπέστη σημαντικές ζημιές», έγραψε στο twitter.

Significant damage has occurred in Central Arkansas. I’m in constant communication with AR State Police and @AR_Emergencies who are working with local law enforcement to assist anyone injured. Praying for all those who were and remain in the path of this storm.



Arkansans must… — Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) March 31, 2023

Η κομητεία Πουλάσκι, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα του Αρκάνσας, η Λιτλ Ροκ, και που δέχθηκε μεγάλο πλήγμα. Οι κάτοικοι εκεί ξύπνησαν βλέποντας εικόνας καταστροφής. Ο ανεμοστρόβιλος διέλυσε στέγες και τοίχους κτιρίων, σκόρπισε αυτοκίνητα σαν να ήταν παιγνίδια, ξερίζωσε δέντρα και κατέστρεψε μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης.

«Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους και να αναζητήσουν καταφύγιο», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ Φρανκ Σκοτ.

Drone footage showed the massive damage caused by a tornado in the Little Rock area of Arkansas https://t.co/jvT3cwIzBl pic.twitter.com/8VLzLckTuI — Reuters (@Reuters) April 1, 2023

Η Λάρα Φάραρ, δημοσιογράφος σε τοπικό οικονομικό έντυπο, ανέφερε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ήταν σε «απόλυτο σοκ» βλέποντας τις καταστροφές κοντά στο σπίτι της, στη Λιτλ Ροκ. «Σε ορισμένα κτίρια η σκεπή έχει διαλυθεί τελείως», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας εικόνες με κατεστραμμένα κτίρια, τοίχους που είχαν καταρρεύσει και ξεριζωμένα δέντρα.

Η πόλη Γούιν, στο βορειοανατολικό τμήμα της Πολιτείας, «κόπηκε ουσιαστικά στη μέση από τις ζημιές από τα ανατολικά προς τα δυτικά», είπε η δήμαρχος Τζένιφερ Χομπς στο CNN.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών του Μισισιπή ανέφεραν επίσης έναν θάνατο ανθρώπου και πολλούς τραυματισμούς στην κομητεία Ποντοτόκ περίπου 200 μίλια νότια του Μέμφις.

Ένας ηλικιωμένος σκοτώθηκε επίσης στην Αλαμπάμα όταν ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το σπίτι του, τόνισαν οι αρχές της πόλης Χάντσβιλ, κοντά στα σύνορα με το Τενεσί.

Βόρεια, στη μικρή πόλη Μπελβιντέρε, δυτικά του Σικάγο στην Πολιτεία Ιλινόις, λόγω σφοδρής καταιγίδας μέρος στέγης και της πρόσοψης του θεάτρου Apollo κατέρρευσε την ώρα που διεξαγόταν μια συναυλία ενός συγκροτήματος χέβι μέταλ.

Οι αρχές εκεί ανέφεραν έναν θάνατο και 28 τραυματισμούς, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

This is a look at the Colony West shopping center on Rodney Parham. Business after business is destroyed. Some have already put up boards and gates to protect what’s left inside. We will have live updates for you all morning starting at 7 a.m. on KARK and FOX16 #arwx #ARStormTeam pic.twitter.com/uiY89m9vEf — Claire Kreuz (@ClaireKreuz_4) April 1, 2023

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν τραυματισμένους θεατές να απομακρύνονται με φορεία και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα χώρο γεμάτο από ένα σωρό από συντρίμμια μέχρι τη μέση και μια τρύπα στην οροφή.

Στη γειτονική Πολιτεία Ιντιάνα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταιγίδα στην κομητεία Σάλιβαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Σχεδόν 200.000 σπίτια παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση σήμερα στην Ιντιάνα, το Οχάιο, το Αρκάνσας και το Ιλινόις, σύμφωνα με την αμερικανική Poweroutage.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους και ισχυρές καταιγίδες που ενδέχεται να πλήξουν το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Οχάιο, σήμερα Σάββατο.

Πριν από μια εβδομάδα, ένας ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Μισισιπή, σκοτώνοντας 25 ανθρώπους, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε την περιοχή χθες Παρασκευή.