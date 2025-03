ΗΠΑ: Τον «Νόμο περί Αλλοδαπών Εχθρών» του 1798 επικαλείται ο Τραμπ για τις απελάσεις

Περί τους 200 ύποπτους απέλασαν την Κυριακή (16/03) ως μέλη της βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua στο Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Για την απέλαση αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέσθηκε νόμο του 1798 που έχει θεσπισθεί για περίοδο πολέμου.

Μετά την προσφυγή οργανώσεων για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της επίκλησης του Νόμου περί Αλλοδαπών και Στάσης που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για την κράτηση των Ιαπώνων, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αναστολή των απελάσεων για 14 ημέρες.

Δεν έχει διευκρινισθεί αν τα τρία αεροσκάφη που μετέφεραν τα μέλη της συμμορίας, που έχει χαρακτηρισθεί από την Ουάσινγκτον «τρομοκρατική οργάνωση», είχαν ήδη απογειωθεί πριν από την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης ή όχι.

«Σήμερα, μία πρώτη ομάδα από 238 μέλη της βενεζουελάνικης εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua έφθασε στη χώρα μας. Μεταφέρθηκαν αμέσως στο Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών (Cecot), για ανανεώσιμο διάστημα ενός έτους, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε στο Χ.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



