ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από την καταιγίδα Ντέμπι - Κίνδυνος για καταστροφικές πλημμύρες

Η τροπική καταιγίδα Ντέμπι, η οποία έπληξε χθες, Δευτέρα, το πρωί τη Φλόριντα με την ισχύ κυκλώνα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει «καταστροφικές πλημμύρες» στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του από την πτώση δένδρου, το οποίο έπεσε πάνω στο τροχόσπιτο της οικογένειάς του στο Φάνινγκ Σπρινγκς, στο βορειοδυτικό τμήμα της Φλόριντα, εξήγησαν οι τοπικές αρχές.

Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην κομητεία Ντίξι, όταν ο οδηγός «έχασε τον έλεγχο εξαιτίας της κακοκαιρίας και του βρεγμένου οδοστρώματος», σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Ένας οδηγός ημιρυμουλκούμενου οχήματος έχασε επίσης τη ζωή του κοντά στην Τάμπα πέφτοντας σε ένα κανάλι.

Ο κυκλώνας Ντέμπι, ο οποίος εξασθένησε χθες, Δευτέρα, φθάνοντας στη Φλόριντα, σε τροπική καταιγίδα, μετακινήθηκε χθες το βράδυ προς την Τζόρτζια και αναμένεται στη συνέχεια να βγει στα ανοιχτά και μετά να πλησιάσει μεθαύριο, Πέμπτη, στη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο για την παρακολούθηση των κυκλώνων (NHC).

We are a mile up the road out of Horseshoe Beach, FL and the surge is STILL pushing in. Search and rescue vehicles with boats are not able to get into town, the water is too deep #flwx @SevereStudios pic.twitter.com/9bcVuXoScl — Sierra Lindsey (@Sierra_Lindsey3) August 5, 2024

Αφού έφθασαν τα 120 χλμ/ώρα, οι άνεμοι της καταιγίδας έπνεαν χθες το βράδυ με ταχύτητα 75 χλμ/ώρα. Το NHC είχε προειδοποιήσει πως στα παράλια η στάθμη του νερού μπορεί να ανέβει κατά δύο μέτρα.

«Οι επιπτώσεις από την Ντέμπι μόλις τώρα αρχίζουν και θα είναι αισθητές όλη την εβδομάδα σε ένα τμήμα της νοτιοανατολικής ακτής», προειδοποίησε ο Μάικλ Μπρέναν, ο διευθυντής του NHC.