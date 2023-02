ΗΠΑ: Συναινούν στην έκδοση του πρώην προέδρου του Περού Αλ. Τολέδο

Η περουβιανή γενική εισαγγελία ανακοίνωσε χθες Τρίτη μέσω Twitter ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το πράσινο φως για να εκδοθεί ο Αλεχάντρο Τολέδο, ο πρώην πρόεδρος του Περού τον οποίο βαρύνουν κατηγορίες για διαφθορά.

Ο κ. Τολέδο, 76 ετών, συνελήφθη από τις αρχές των ΗΠΑ το 2019, όταν η Λίμα ζήτησε επίσημα την έκδοσή του.

Οι περουβιανές αρχές κατηγορούν τον πρώην πρόεδρο (2001-2006) ότι έλαβε δωροδοκίες αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων και πλέον από τον κολοσσιαίο βραζιλιάνικο όμιλο των κατασκευών Οντεμπρέχτ σε αντάλλαγμα για την ανάθεση σε αυτόν δημοσίων συμβάσεων.

«Δεν έχουμε καθορισμένη προθεσμία (για την έκδοση) αυτή τη στιγμή, αλλά είναι απίθανο να πάρει μήνες», είπε ο Αλφρέδο Ρεμπάσα, επικεφαλής του τμήματος εκδόσεων της γενικής εισαγγελίας, στο τηλεοπτικό δίκτυο Canal N, προσθέτοντας ότι θα αρχίσουν διαδικασίες σε συντονισμό με την Ιντερπόλ και τις αρχές των ΗΠΑ.

Ο κ. Τολέδο, που ζούσε στην Καλιφόρνια τον Αύγουστο του 2022, μετά την αποφυλάκισή του υπό όρους έπειτα από την καταβολή εγγύησης το 2020, έχει διαψεύσει επανειλημμένα πως δωροδοκήθηκε. Δεν αντιμετωπίζει ποινική δίωξη στις ΗΠΑ.

Δεν ήταν διαθέσιμος ούτε ο πρώην πρόεδρος ούτε η υπεράσπισή του στο κράτους της Λατινικής Αμερικής για να σχολιάσουν την εξέλιξη.

