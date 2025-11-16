ΗΠΑ: Στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα αποσυρθούν από το Σικάγο και το Πόρτλαντ

Το Πεντάγωνο αποσύρει ορισμένους από τους στρατιώτες της Εθνοφρουράς από το Σικάγο και το Πόρτλαντ, εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη τους για να αντιμετωπίσουν - όπως είπε - την αυξημένη εγκληματικότητα, δήλωσε την Κυριακή ένας Αμερικανός αξιωματούχος άμυνας με γνώση της απόφασης.

Ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι 200 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνια που στάλθηκαν στο Πόρτλαντ και 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Τέξας που στάλθηκαν στο Σικάγο θα επιστρέψουν στις πολιτείες τους το συντομότερο έως και την Κυριακή.

Η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε τα στρατεύματα σε αυτές τις πόλεις τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι ήταν αναγκαία για να υποστηρίξουν το προσωπικό εσωτερικής μεταναστευτικής επιβολής του νόμου, το οποίο αντιμετωπιζόταν από ακτιβιστές και διαδηλωτές.

Ωστόσο, τα στρατεύματα δεν συμμετείχαν ποτέ σε μεταναστευτικές επιχειρήσεις σε αυτές τις πόλεις, λόγω αγωγών που αμφισβητούσαν την ανάπτυξή τους.

Ένας εκπρόσωπος του Κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, είπε ότι η πολιτεία δεν είχε λάβει ενημέρωση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχετικά με απόσυρση στρατευμάτων.

«Τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο θα αναδιατάξει και/ή θα προσαρμόσει το αποτύπωμα των δυνάμεών μας βάσει Title 10 στο Πόρτλαντ, στο Λος Άντζελες και στο Σικάγο, ώστε να εξασφαλίσουμε μια σταθερή, διαρκή και μακροπρόθεσμη παρουσία σε κάθε πόλη», ανέφερε την Παρασκευή στο X η Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ.

«Τα στρατεύματά μας σε κάθε πόλη (και αλλού) είναι εκπαιδευμένα και έτοιμα και θα χρησιμοποιηθούν όποτε χρειαστεί για να στηρίξουν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και να κρατήσουν τους πολίτες μας ασφαλείς.»

Ο Τραμπ, Ρεπουμπλικανός, έχει επίσης αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε άλλες πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων του Λος Άντζελες, του Μέμφις και της Ουάσινγκτον.

Οι αναπτύξεις επικρίθηκαν από Δημοκρατικούς, οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να τις μπλοκάρουν, και αναμένεται το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να αποφασίσει εάν οι ενέργειες του Τραμπ είναι νόμιμες.