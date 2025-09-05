ΗΠΑ: Στέλνουν μαχητικά stealth F-35 στην Καραϊβική για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέταξαν την αποστολή δέκα μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροδρόμιο του Πουέρτο Ρίκο για επιχειρήσεις κατά καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με πηγές, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική παρουσία τους στην Καραϊβική — μια κινητικότητα που αυξάνει την ένταση με τη Βενεζουέλα.

Η νέα ανάπτυξη προστίθεται ήδη σε μια ισχυρή αμερικανική παρουσία στο νότιο τμήμα της Καραϊβικής, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιεί την προεκλογική του δέσμευση να καταστείλει ομάδες που, όπως υποστηρίζει, διοχετεύουν ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αποκάλυψη για τα F-35 έγινε λίγες ώρες αφότου το Πεντάγωνο κατηγόρησε τη Βενεζουέλα για «εξαιρετικά προκλητική» πτήση μαχητικών αεροσκαφών την Πέμπτη πάνω από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Προηγήθηκε επίσης αμερικανικό πλήγμα την Τρίτη που σκότωσε 11 άτομα και βύθισε σκάφος από τη Βενεζουέλα, το οποίο ο Τραμπ δήλωσε ότι μετέφερε παράνομα ναρκωτικά.

Σε κάθε ευκαιρία, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να συνδέσει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με τη διακίνηση ναρκωτικών — κατηγορίες που το Καράκας απορρίπτει. Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ τον κατηγορεί ότι ηγείται της συμμορίας Tren de Aragua, την οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση τον Φεβρουάριο.

Το Υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με τα F-35 ή τις κατηγορίες για πτήση μαχητικών πάνω από αμερικανικό πολεμικό.

Οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι τα δέκα F-35 αποστέλλονται για επιχειρήσεις κατά οργανώσεων «ναρκο-τρομοκρατίας» που δρουν στη νότια Καραϊβική, με την άφιξή τους να αναμένεται έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Τα F-35, υπερσύγχρονα αεροσκάφη στελθ, θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε ενδεχόμενη αναμέτρηση με την αεροπορία της Βενεζουέλας, η οποία διαθέτει F-16.

Αμερικανός αξιωματούχος, επίσης ανώνυμα, δήλωσε ότι δύο βενεζουελάνικα F-16 πέταξαν πάνω από το USS Jason Dunham την Πέμπτη. Το Dunham είναι ένα από τα τουλάχιστον επτά αμερικανικά πολεμικά στην Καραϊβική, με περισσότερους από 4.500 ναύτες και πεζοναύτες.

Αμερικανοί πεζοναύτες της 22ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών πραγματοποιούν, παράλληλα, αποβατικές ασκήσεις και πτήσεις στο νότιο Πουέρτο Ρίκο.

Η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας ασκεί πίεση στον Μαδούρο, τον οποίο ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει χαρακτηρίσει «ουσιαστικά αρχηγό ενός ναρκοκράτους».

Ο Μαδούρο, σε σπάνια συνέντευξη Τύπου στο Καράκας τη Δευτέρα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος μέσω στρατιωτικής απειλής».

Μιλώντας την Πέμπτη, ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε το θανατηφόρο πλήγμα της Τρίτης και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση τέτοιων επιχειρήσεων, επικαλούμενος την απειλή που συνιστούν τα ναρκωτικά για τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ. «Η δηλητηρίαση του αμερικανικού λαού τελειώνει εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ, Δημοκρατική από τη Μινεσότα, καταδίκασε ως «παράνομες» τις ενέργειες του Τραμπ στην Καραϊβική, σημειώνοντας: «Το Κογκρέσο δεν έχει κηρύξει πόλεμο ούτε στη Βενεζουέλα ούτε στην Tren de Aragua. Ο απλός χαρακτηρισμός μιας ομάδας ως τρομοκρατικής δεν δίνει σε κανέναν πρόεδρο λευκή επιταγή να παρακάμπτει τη συνταγματική αρμοδιότητα του Κογκρέσου σε θέματα πολέμου και ειρήνης».

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν εξηγήσει επακριβώς ποια νομική βάση επικαλέστηκαν για το πλήγμα της Τρίτης ούτε ποια ναρκωτικά υπήρχαν στο σκάφος.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι το πλήρωμα του σκάφους είχε αναγνωριστεί ως μέλη της βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua.