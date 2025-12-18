ΗΠΑ: «Σκληρή» γραμμή από τον Ντόναλντ Τραμπ για το μεταναστευτικό και υποσχέσεις για την οικονομία

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε την Τετάρτη για τα επιτεύγματά του και κατηγόρησε τον Δημοκρατικό προκάτοχό του για την άνοδο των τιμών καταναλωτή, καθώς το κόμμα του προετοιμάζεται για τις δύσκολες ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

«Πριν από έντεκα μήνες, κληρονόμησα ένα χάος και το διορθώνω», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ομιλία που διήρκεσε λιγότερο από 20 λεπτά.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ο οποίος διαμαρτύρεται τακτικά ότι δεν αναγνωρίζονται τα επιτεύγματά του, πρότεινε λίγες νέες πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους. Αντίθετα, η ομιλία του χαρακτηρίστηκε από έντονο αίσθημα δυσαρέσκειας, με τον Τραμπ να διαμαρτύρεται για τις εισβολές μεταναστών, τα βίαια εγκλήματα και τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ στην αίθουσα διπλωματικών δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, που ήταν στολισμένη με διακοσμητικά για τις γιορτές.

Απέδωσε την ευθύνη στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, στις προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, στους μετανάστες και σε αυτό που περιέγραψε ως διεφθαρμένο σύστημα.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ εξήρε το έργο της κυβέρνησής του φέτος σε μια σειρά θεμάτων, από τη μείωση των διασυνοριακών μετακινήσεων έως τη μείωση των τιμών ορισμένων αγαθών. Και υποσχέθηκε ότι η χώρα θα είναι ισχυρότερη το επόμενο έτος.

Μεταξύ των λίγων πολιτικών πρωτοβουλιών, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα στείλει ένα «πολεμικό μέρισμα» ύψους 1.776 δολαρίων σε 1,45 εκατομμύρια μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων την επόμενη εβδομάδα. Υποστήριξε επίσης μια πρόταση των Ρεπουμπλικάνων να σταλούν απευθείας μετρητά στους πολίτεςγια να αντισταθμιστεί το κόστος της ασφάλισης υγείας, αντί να παρέχονται επιδοτήσεις μέσω του Affordable Care Act. Η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμη λάβει επαρκή υποστήριξη στο Κογκρέσο.

«Θέλω τα χρήματα να πάνε απευθείας στους πολίτες, ώστε να μπορούν να αγοράσουν τη δική τους υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε ο Τραμπ. «Οι μόνοι χαμένοι θα είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες».

Παραδόξως, αφιέρωσε λίγο χρόνο στις εξωτερικές υποθέσεις, ένα θέμα που απασχόλησε μεγάλο μέρος του πρώτου έτους της θητείας του. Αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Γάζα, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία ή στη σύγκρουση που εκτυλίσσεται με τη Βενεζουέλα.

Χαμηλές επιδόσεις για την οικονομία

Η ομιλία έδωσε την ευκαιρία στον πρόεδρο να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του λαού σχετικά με την οικονομική προσιτότητα, ένα ζήτημα που ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως απάτη των Δημοκρατικών.

Ενώ κατηγόρησε την προεδρία του Μπάιντεν, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές, αλλά υποστήριξε ότι η χώρα είναι «έτοιμη» για οικονομική άνθηση.

«Θα μειώσω αυτές τις υψηλές τιμές και θα τις μειώσω πολύ γρήγορα», είπε.

Υποσχέθηκε ότι οι συνθήκες θα βελτιωθούν το επόμενο έτος, αναφέροντας τις φορολογικές του πολιτικές, τους δασμούς και τα σχέδιά του να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), Τζέρομ Πάουελ.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα θα είναι ευπρόσδεκτη είδηση για τους συναδέλφους του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι οποίοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου του επόμενου έτους. Σχεδόν ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί ήδη επισημαίνουν τις ανησυχίες για την οικονομική προσιτότητα και τις διαφορές σχετικά με την πολιτική υγειονομικής περίθαλψης..

Οι δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ φέτος έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα και έχουν ανεβάσει τις τιμές σε μια οικονομία που ελέγχεται από την κυβέρνησή του εδώ και σχεδόν ένα χρόνο - και ο Τραμπ, όπως και ο Μπάιντεν πριν από αυτόν, αγωνίζεται να πείσει τους Αμερικανούς ότι η οικονομία είναι υγιής.

Μια νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos την Τρίτη έδειξε ότι μόνο το 33% των ενηλίκων στις ΗΠΑ εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ έχει χειριστεί την οικονομία.

Μετά την ομιλία, οι Δημοκρατικοί ισχυρίστηκαν ότι ο Τραμπ δεν προσέφερε στους Αμερικανούς λύσεις στα προβλήματά τους.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ είπε ότι είχε προσελκύσει επενδύσεις ύψους 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα ανοίξουν εργοστάσια. Αποδίδει την επιτυχία αυτή στην πολιτική του για τους δασμούς: «Πριν από ένα χρόνο, η χώρα μας ήταν νεκρή... Τώρα είμαστε η πιο δημοφιλής χώρα στον κόσμο».

Η ομιλία έλαβε χώρα μόλις μία ημέρα πριν από την πολυαναμενόμενη ενημέρωση για τον πληθωρισμό από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Αφού έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τεσσάρων ετών, 2,3% τον Απρίλιο, μόλις τρεις μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ο ετήσιος πληθωρισμός από τότε έχει αρχίσει να αυξάνεται.

Σε γενικές γραμμές, τα πρόσφατα στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι η οικονομία έχει ανακάμψει κάπως μετά τη συρρίκνωση που σημείωσε τους πρώτους μήνες του έτους. Ωστόσο, δείχνουν επίσης ότι η αύξηση της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η ανεργία έχει αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τεσσάρων ετών και οι τιμές καταναλωτή παραμένουν υψηλές.