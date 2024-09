ΗΠΑ: Σερίφης στο Κεντάκι πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή προτού παραδοθεί

Υπό κράτηση τέθηκε την Πέμπτη (19/9) σερίφης σε αγροτική περιοχή της πολιτείας Κεντάκι (κεντροανατολικά), αφότου πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή. Το συμβάν έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές, ο δε σερίφης είναι ο 43 ετών Μίκι Στάινς, στην κομητεία Λέτσερ. Τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να υπάρξει κάποιο επεισόδιο στο δικαστήριο όπου ο 54χρονος δικαστής Κέβιν Μάλινς, έπεσε νεκρός από σφαίρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας. Η αστυνομία δεν έδωσε κάποιο κίνητρο.

