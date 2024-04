Νέα Υόρκη: Σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο Νιου Τζέρσεϊ (vid)

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις ακτές των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC.

Ο σεισμός έγινε αισθητός από τη Βοστώνη μέχρι τη Βαλτιμόρη, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Πολλές εισερχόμενες πτήσεις στα τρία μεγάλα αεροδρόμια εντός και λίγο έξω από την πόλη της Υόρκης εκτρέπονταν από την προσγείωση, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.



Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, σε tweet ανέφερε: «Η ομάδα μου αξιολογεί τις επιπτώσεις και τυχόν ζημιές που μπορεί να έχουν συμβεί και θα ενημερώνουμε το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας».

A 4.8 magnitude earthquake hit west of Manhattan and has been felt throughout New York.



My team is assessing impacts and any damage that may have occurred, and we will update the public throughout the day.