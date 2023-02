ΗΠΑ: Σε εργαστήριο του FBI τα συντρίμμια του κινεζικού μπαλονιού

Οι επιχειρήσεις έρευνας για τα συντρίμμια του κινεζικού μπαλονιού που καταρρίφθηκε ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

«Τα τελευταία συντρίμμια (που συλλέχθηκαν) μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο ερευνών του FBI στη Βιρτζίνια, για να εξεταστούν από την αντικατασκοπεία», διευκρινίζει το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε στις 4 Φεβρουαρίου ανοιχτά της ακτής της Νότιας Καρολίνας το κινεζικό αυτό αερόστατο που θεωρείται από το Πεντάγωνο ότι ήταν κατασκοπευτικό με στόχο τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών.

