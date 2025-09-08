Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εάν θέλουν η Ουάσινγκτον να σκληρύνει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας του Ντόναλντ Τραμπ, Κρις Ράιτ, ο οποίος μίλησε στους Financial Times

Ο Ράιτ τόνισε ότι οι εισαγωγές αυτές χρηματοδοτούν τη «πολεμική μηχανή» του Βλαντίμιρ Πούτιν και πρότεινε αντί αυτών οι ευρωπαϊκές χώρες να στραφούν στην αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, βενζίνης και άλλων ενεργειακών προϊόντων. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα εξυπηρετούσε και τη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, η οποία προβλέπει αγορές αμερικανικής ενέργειας αξίας 750 δισ. δολαρίων έως το 2028.

«Αν οι Ευρωπαίοι σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού αερίου και πετρελαίου, αυτό θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση μέσω κυρώσεων», δήλωσε ο Ράιτ ενόψει των συνομιλιών με τον Ευρωπαίο ομόλογό του στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης θα ενισχυθεί, καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν αξιόπιστους συμμάχους, ενώ τόνισε ότι η διακοπή των αγορών ρωσικών καυσίμων θα πλήξει σημαντικά την οικονομία της Μόσχας και τη χρηματοδότηση της πολεμικής της μηχανής.

Παρά την πίεση των Βρυξελλών προς την Ουάσινγκτον για αυστηρότερες κυρώσεις, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ακόμη επιβάλει νέες περιοριστικές μέτρα. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αυξήσουν την πίεση εφόσον το ίδιο πράξει και η Ευρώπη.

Το ρωσικό φυσικό αέριο αντιπροσώπευε το 14% των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων της ΕΕ το 2024, ποσοστό αυξημένο κατά 18% σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω περισσότερων αποστολών ρωσικού LNG. Οι Βρυξέλλες προγραμματίζουν την πλήρη απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια έως το 2028, αν και το σχέδιο αντιμετωπίζει αντίσταση από χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία.

Ο Ράιτ πρόκειται να συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιέργκενσεν, για να συζητήσουν πώς θα αγοράζονται αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα αξίας 250 δισ. δολαρίων ετησίως.

