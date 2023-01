Ο βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων στην Καλιφόρνια Κέβιν Μακάρθι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ψήφους για να γίνει πρόεδρος της Βουλής στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας καθώς 19 Ρεπουμπλικάνοι τον καταψήφισαν.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ ο Δημοκρατικός βουλευτής και υποψήφιος Χακίμ Τζέφρις της Νέας Υόρκης είχε περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο, με 211 υπέρ, ενώ ο Μακάρθι υστερούσε με 203.

Δέκα ψήφους έλαβε ο Ρεπουμπλικανός Άντι Μπιγκς από την Αριζόνα, έναν βουλευτή που επέλεξαν οι Ρεπουμπλικανοί αντάρτες, ενώ άλλοι εννέα βουλευτές δεν ψήφισαν κανένα για την προεδρία.

Το μεγάλο φαβορί για να διαδεχτεί στη θέση αυτήν τη Νάνσι Πελόζι δεν μπόρεσε να πείσει τους τραμπικούς βουλευτές που δεν τον θεωρούν «αρκετά συντηρητικό», ένδειξη των διαφωνιών στους κόλπους της αντιπολίτευσης.

Ο Μακάρθι χρειάζεται 218 ψήφους για να εκλεγεί πρόεδρος. Οι βουλευτές θα συνεχίσουν τις ψηφοφορίες μέχρι να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του Σώματος.

Όπως αναφέρει ο Guardian «ο πρώτος γύρος ψηφοφορίας ολοκληρώθηκε και είναι μια ταπεινωτική ήττα για την προσπάθεια του Ρεπουμπλικανού από την Καλιφόρνια Κέβιν Μακάρθι να γίνει πρόεδρος της Βουλής». Ο Μακάρθι αντιμετωπίζει μια μερίδα επικριτών που θέλουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Βουλής.

«Ο Κέβιν δεν πιστεύει τίποτα, δεν έχει ιδεολογία», είπε για τον υποψήφιο του κόμματός του ο Ματ Γκετς από τη Φλόριντα.

Ο εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικάνων στην Πενσυλβάνια Σκοτ ​​Πέρι, ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του Μακάρθι που υπέγραψε μια επιστολή με άλλους εννέα Ρεπουμπλικάνους, έγραψε στο Twitter: «Τίποτα δεν αλλάζει όταν τίποτα δεν αλλάζει».

Επικαλέστηκε την επιστολή, η οποία αναφέρει «οι καιροί απαιτούν μια ριζική απομάκρυνση του status quo - όχι μια συνέχεια του παρελθόντος και τις συνεχιζόμενες αποτυχίες των Ρεπουμπλικανών».

