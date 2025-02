Οι ΗΠΑ ρώτησαν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους τι θα χρειάζονταν από την Ουάσινγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν σε διευθετήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας και να περιγράψουν πώς βλέπουν το θέμα των μόνιμων εγγυήσεων, σύμφωνα με αποκλειστικό έγγραφο που είδε το Reuters.

Στο έγγραφο, που αποτελείται από έξι σημεία και ερωτήσεις, οι ΗΠΑ ρωτούν επίσης ποιες χώρες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στις εγγυήσεις, [ποιες] θα ήταν πρόθυμες να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνικής διευθέτησης, και το μέγεθος μιας ενδεχόμενης δύναμης υπό ευρωπαϊκή ηγεσία.

Ερωτήσεις επίσης διατυπώθηκαν αναφορικά με το τι είναι προετοιμασμένες να κάνουν οι κυβερνήσεις προκειμένου να αυξήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, περιλαμβανομένης της πιο αυστηρής εφαρμογής των υφιστάμενων κυρώσεων.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε ότι η Ουάσινγκτον «κατέστη σαφές ότι περιμένει από Ευρωπαίους εταίρους να αναλάβουν τα ηνία στην εγκαθίδρυση ενός σταθερού πλαισίου ασφαλείας και προσβλέπουμε στις προτάσεις τους».

1) Τι θεωρείτε ως υποστηριζόμενες από την Ευρώπη εγγυήσεις ασφαλείας ή διασφαλίσεις που θα λειτουργούσουν ως επαρκής αποτρεπτικός παράγοντας για τη Ρωσία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτός ο πόλεμος θα τερματιστεί με μια διαρκή ειρηνευτική διευθέτηση;

2) Ποιες ευρωπαϊκές και/ή τρίτες χώρες πιστεύετε ότι θα μπορούσαν ή θα συμμετείχαν σε μια τέτοια διευθέτηση;

Υπάρχουν χώρες που πιστεύετε ότι (η συμμετοχή τους) είναι απαραίτητη;

Θα ήταν διατεθειμένη η χώρα σας να αναπτύξει δικό της στρατό στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διευθέτησης;

3) Αν στρατιωτικές δυνάμεις τρίτων χωρών αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ποιο θα θεωρούσατε ότι είναι το απαραίτητο μέγεθος μιας τέτοιας υπό την ηγεσία της Ευρώπης δύναμης;

Πώς και πού θα αναπτυχθούν αυτές οι δυνάμεις και για πόσο χρονικό διάστημα;

4) Ποιες ενέργειες οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοι και οι εταίροι πρέπει να προετοιμάσουν να λάβουν αν η Ρωσία επιτεθεί σε αυτές τις δυνάμεις;

5) Ποιες, αν υπάρχουν, απαιτήσεις υποστήριξης των ΗΠΑ θα θεωρούσε απαραίτητη η κυβέρνησή σας για τη συμμετοχή της σε αυτές τις ρυθμίσεις ασφαλείας;

Συγκεκριμένα, ποιοι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι πόροι πιστεύετε ότι θα απαιτηθούν από τις ΗΠΑ;

6) Ποιες πρόσθετες δυνατότητες, εξοπλισμό και επιλογές συντήρησης είναι διατεθειμένη να παράσχει η κυβέρνησή σας στην Ουκρανία για να βελτιώσει τη διαπραγματευτική της θέση και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία;

Τι περισσότερο είναι διατεθειμένη να κάνει η κυβέρνησή σας για να αυξήσει τις κυρώσεις της στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρότερης επιβολής των κυρώσεων και της καλύτερης στόχευσης τρίτων χωρών παγκοσμίως που παρέχουν διευκολύνσεις στη Ρωσία;

Παράλληλα, στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ μοιράστηκαν μαζί του τα σχέδιά τους για την Ουκρανία, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Συγκεκριμένα, ο Σικόρσκι αποκάλυψε ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Ρωσία και την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, του μίλησε.

«Ο στρατηγός Κέλογκ παρουσίασε σε εμένα προσωπικά και στον κύκλο των Ευρωπαίων συμμάχων τις διαπραγματευτικές τακτικές των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε ό Πολωνός ΥΠΕΞ.

Ωστόσο, δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες στους δημοσιογράφους, αρκούμενος στο σχόλιο ότι «δεν θα αποκαλύψω τα σχέδια. Δημιουργούν κάποιες ελπίδες. Είναι ανορθόδοξα, αλλά τους ευχόμαστε καλή τύχη».

Την ίδια ώρα, οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συνεδρίασαν εκτάκτως στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου, μετά τον αιφνιδιασμό από τις ΗΠΑ για τερματισμό των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή με τις διαπραγματεύσεις στη Σαουδική Αραβία να σχεδιάζονται ερήμην της Ευρώπης. Την ίδια ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δρομολογεί έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία στις 17 Φεβρουαρίου.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο Χ σχολίασε τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου στην οποία συμμετείχε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.



Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.



We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce