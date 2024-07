ΗΠΑ: Προ των πυλών ο κυκλώνας Μπέριλ - Προειδοποιήσεις για πλημμύρες και διακοπές στην ηλεκτροδότηση (vid)

Ο κυκλώνας Μπέριλ απειλεί πολλές παράκτιες περιοχές του Τέξας, καθώς η έντασή του ενισχύθηκε το βράδυ της Κυριακής (07/07) σε κυκλώνα κατηγορίας 1.

Ειδικότερα, στους κατοίκους του Τέξας έχουν γίνει προειδοποιήσεις για πλημμύρες και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Ο Μπέριλ, ο πιο πρόωρος κυκλώνας κατηγορίας 5 που έχει καταγραφεί ποτέ, έπληξε την προηγούμενη εβδομάδα την Τζαμάικα, τη Γρενάδα, τον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και σοβαρές υλικές ζημιές.

Η ισχύς της καταιγίδας μειώθηκε αφού πέρασε από την Καραϊβική, αλλά ενισχύθηκε και πάλι πάνω από τα ζεστά νερά του Κόλπου του Μεξικού.

«Οι ισχυρότεροι άνεμοι που συνοδεύουν τον Μπέριλ πνέουν με ταχύτητα σχεδόν 120 χιλιομέτρων την ώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο Μπέριλ έγινε κυκλώνας. Αναμένουμε να ενισχυθεί περαιτέρω προτού φτάσει στις ακτές του Τέξας», ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC) στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του.

One tourist rode out Hurricane Beryl in his hotel’s hot tub



🎥 @Chloe Alexander#hurricaneberyl #beryl pic.twitter.com/7XjMR3QsEZ