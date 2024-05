ΗΠΑ: «Πρεσάρισμα» Ρεπουμπλικάνων σε Μπάιντεν για άμεση παράδοση όπλων στο Ισραήλ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενέκρινε χθες Πέμπτη με ψηφοφορία της σχέδιο νόμου με κυρίως συμβολική αξία, το οποίο στη θεωρία θα ανάγκαζε τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να τερματίσει την αναστολή της παράδοσης πακέτου βομβών στο Ισραήλ.

«Η απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να αναστείλει παραδόσεις όπλων είναι καταστροφική και αντίκειται άμεσα στη βούληση του Κογκρέσου», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον μέσω X.

