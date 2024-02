ΗΠΑ: «Πράσινο φως» της Γερουσίας στο νομοσχέδιο για τη βοήθεια στην Ουκρανία

Η υπό την πλειοψηφία των Δημοκρατικών Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη το νομοσχέδιο ύψους 95 δισεκ. δολαρίων που περιλαμβάνει βοήθεια για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν και έστειλε το σχέδιο νόμου στην υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου δεν έχει πολλές πιθανότητες να γίνει νόμος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για το «πράσινο φως» στο νομοσχέδιο που προβλέπει βοήθεια ύψους 61 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία.

«Για εμάς στην Ουκρανία, η συνεχιζόμενη αμερικανική βοήθεια συμβάλλει στη διάσωση ανθρώπινων ζωών από τη ρωσική τρομοκρατία. Σημαίνει ότι η ζωή θα συνεχιστεί στις πόλεις μας και θα θριαμβεύσει επί του πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X.

«Η αμερικανική βοήθεια φέρνει πιο κοντά τη δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία και αποκαθιστά την παγκόσμια σταθερότητα, με αποτέλεσμα την αύξηση της ασφάλειας και της ευημερίας για όλους τους Αμερικανούς και όλο τον ελεύθερο κόσμο», πρόσθεσε.

Η χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητα του Κιέβου να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις και να διατηρήσει την ταλαιπωρημένη οικονομία του, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στον τρίτο χρόνο του.

