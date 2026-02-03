ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για να αποτραπεί το ομοσπονδιακό shutdown

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ενέκρινε ένα νόμο για τη συνέχιση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που βάζει τέλος στην απειλή κλιμάκωσης αναστολής στη λειτουργία της κυβέρνησης (shutdown).

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας για τη χρηματοδότηση διαφόρων ομοσπονδιακών υπηρεσιών της χώρας εγκρίθηκε και από τη Βουλή, μετά από τη σχετική έγκριση που είχε λάβει από τη Γερουσία.

Στην ψηφοφορία της Βουλής, το νομοσχέδιο «πέρασε» με 217 «υπέρ» και 214 «κατά» και πλέον μένει να υπογραφεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να γίνει και επίσημα νόμος του κράτους.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο νόμος θα αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση που είχε λήξει για την άμυνα, την υγειονομική περίθαλψη, την εργασία, την εκπαίδευση, τη στέγαση και άλλες υπηρεσίες, και θα παρατείνει προσωρινά τη χρηματοδότηση για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ενώ οι νομοθέτες διαπραγματεύονται πιθανές αλλαγές στην επιβολή των μεταναστευτικών νόμων.

Η χρηματοδότηση για αυτούς τους φορείς έληξε το Σάββατο, καθώς το Κογκρέσο δεν έδρασε εγκαίρως για να αποτρέψει το shutdown, το οποίο δεν προκάλεσε σημαντικές διαταραχές στις κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως είχε γίνει προ μηνών.

Οι Δημοκρατικοί απαιτούν νέους περιορισμούς στις επιθετικές τακτικές επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας του Τραμπ, μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη τον περασμένο μήνα.