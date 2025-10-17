ΗΠΑ: Ποινική δίωξη κατά του πρώην στενού συνεργάτη του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Ποινική δίωξη ασκήθηκε την Πέμπτη στον Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μια εκτενή απαγγελία στην οποία κατηγορείται ότι μοιράστηκε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες με δύο συγγενείς του για πιθανή χρήση σε ένα βιβλίο που συγγράφει.

Η δίωξη σηματοδοτεί την τρίτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκεί ποινικές διώξεις εναντίον ενός από τους επικριτές του Τραμπ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι σημειώσεις που μοιράστηκε ο Μπόλτον με τους δύο συγγενείς του σε e-mail που περιλαμβάνουν πληροφορίες που συγκέντρωσε από συναντήσεις με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, συζητήσεις με ξένους ηγέτες και ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών.

Σε ορισμένες από τις συνομιλίες, ο Μπόλτον και οι συγγενείς του – τους οποίους η κατηγορία δεν κατονομάζει – συζήτησαν τη χρήση μέρους του υλικού για ένα βιβλίο. Ο Μπόλτον αναφερόταν στους δύο ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε τις καθημερινές του σημειώσεις ως «συντάκτες» του, σύμφωνα με την κατηγορία.

«Συζητώ με [τον εκδότη του βιβλίου] επειδή έχουν δικαίωμα πρώτης άρνησης!», έγραψε ο Μπόλτον σε ένα μήνυμα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι δύο συγγενείς που αναφέρονται στο κατηγορητήριο είναι η σύζυγος και η κόρη του Μπόλτον, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Σε δήλωσή του, ο Μπόλτον είπε: «Ανυπομονώ να δώσω αγώνα για να υπερασπιστώ τη νόμιμη συμπεριφορά μου και να αποκαλύψω την κατάχρηση εξουσίας του».

Ο δικηγόρος του Μπόλτον, ΆμπιΛόουελ, δήλωσε ότι ο Μπόλτον δεν μοιράστηκε ούτε αποθήκευσε παράνομα οποιαδήποτε πληροφορία.

Η έρευνα για τον Μπόλτον ξεκίνησε το 2022, πριν από την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η υπόθεση θεωρείται ισχυρότερη από τις διώξεις των Κόμεϊ και Τζέιμς.

Η κατηγορία εναντίον του Μπόλτον, που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μέριλαντ, περιλαμβάνει οκτώ κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και δέκα κατηγορίες για παρακράτηση πληροφοριών εθνικής άμυνας, όλες σε παραβίαση του Νόμου περί Κατασκοπείας.

Μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα δεν είχε οριστεί ημερομηνία εμφάνισης του Μπόλτον στο δικαστήριο.

Κάθε κατηγορία τιμωρείται με έως και 10 χρόνια φυλάκιση σε περίπτωση καταδίκης του Μπόλτον, αλλά η ποινή θα καθοριστεί από τον δικαστή με βάση μια σειρά παραγόντων.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο σχετικά με την κατηγορία του Μπόλτον την Πέμπτη, ο Τραμπ είπε: «Είναι κακός άνθρωπος».