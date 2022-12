ΗΠΑ: Περισσότερες από 4.500 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω κακοκαιρίας

Περισσότερες από 4.500 πτήσεις, που είχαν προγραμματιστεί για χθες και σήμερα, ακυρώθηκαν καθώς μία ισχυρή χειμωνιάτικη θύελλα πλήττει τις ΗΠΑ συμπίπτοντας με την αρχή μιας εορταστικής περιόδου, για την οποία μερικοί προβλέπουν ότι οι μετακινήσεις των Αμερικανών μπορεί να είναι οι περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Αυτό αναφέρει το Reuters, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα ιχνηλάτησης των πτήσεων FlightAware, χθες, Πέμπτη, ακυρώθηκαν περισσότερες από 2.350 πτήσεις, και άλλες 2.120 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα.

Χθες σημείωσαν καθυστέρηση άλλες 8.450 πτήσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται πάνω από το ένα τρίτο των πτήσεων των αεροπορικών εταιριών American Airlines, United Airlines και Southwest Airlines.

Η Southwest ακύρωσε χθες 865 πτήσεις, περίπου το 1/5 επί του συνόλου των προγραμματισμένων πτήσεών της, ενώ για σήμερα, έχει ήδη ακυρώσει άλλες 550 πτήσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε χθες ότι η χειμερινή κακοκαιρία προκαλεί συνθήκες χιονοθύελλας στις μεσοδυτικές πολιτείες, με τα μεγαλύτερα προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων να αναμένονται στο Σικάγο, στο Ντιτρόιτ και στη Μινεάπολις-Σεντ Πολ.

Η Delta Air Lines ακύρωσε χθες 140 πτήσεις επί συνόλου 4.400 και 90 για σήμερα, σύμφωνα με το FlightAware, ενώ προειδοποίησε ότι «επιπρόσθετες ακυρώσεις θα είναι απαραίτητες για την Παρασκευή, καθώς η θύελλα εξακολουθεί να επηρεάζει το πτητικό πρόγραμμα της εταιρίας, στο Ντιτρόιτ και στις βορειοανατολικές πολιτείες».

Huge #Christmas weekend travel disruption reported as over 24,000 flights across #USA & Canada cancelled in view of extreme cold snap all across. As temperatures plunge to -30-40°C, with heavy snowfall & blizzard conditions, millions likely to see travel disruption. #IO pic.twitter.com/zAfFLB6iEy