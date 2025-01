ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος της FED και υπεύθυνος για την εποπτεία των τραπεζών, Μάικλ Μπαρ

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED), υπεύθυνος για την εποπτεία των τραπεζών, Μάικλ Μπαρ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (6/1), αποφεύγοντας έτσι μια αντιπαράθεση με τον μελλοντικό ένοικο του Λευκού Οίκου, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο κίνδυνος σύγκρουσης γύρω από αυτό το αξίωμα κινδυνεύει να μας αποπροσανατολίσει από την αποστολή μας (της εποπτείας και ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος)», δηλώνει ο αξιωματούχος της FED σε ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας.

«Υπό τις σημερινές συνθήκες, έκρινα ότι θα ήμουν πιο χρήσιμος στην υπηρεσία των Αμερικανών από τη θέση μου του (απλού) μέλους (του διοικητικού συμβουλίου της FED σ.σ.)», προσθέτει ο Μπαρ, λίγες μέρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

@federalreserve announces Michael S. Barr will step down from his position as Federal Reserve Board Vice Chair for Supervision, effective February 28, 2025, and will continue to serve as governor: https://t.co/7cxliHdwAq