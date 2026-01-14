ΗΠΑ: «Παγώνουν» οι διαδικασίες επεξεργασίας βίζας για άτομα από 75 χώρες

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα αναστείλει την επεξεργασία βίζας για άτομα από δεκάδες χώρες, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, σε μια από τις πιο ακραίες κινήσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ Τραμπ στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Όπως μετέδωσε το Fox News την Τετάρτη, το μέτρο θα ισχύσει από τις 21 Ιανουαρίου και θα αφορά χώρες όπως η Σομαλία, η Ρωσία, το Ιράν, το Αφγανιστάν, η Βραζιλία, η Νιγηρία και η Ταϊλάνδη.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως το Στέιτ Ντιπαρτμεντ δίνει εντολή στις πρεσβείες των ΗΠΑ να αρνούνται τη χορήγηση βίζας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ το υπουργείο επανεξετάζει τις διαδικασίες του.

Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση έρχεται εν μέσω της εκτεταμένης καταστολής της μετανάστευσης που επιδιώκει ο Τραμπ από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Ιανουάριο.

Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να «παύσει μόνιμα» τη μετανάστευση από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου» μετά από πυροβολισμό κοντά στο Λευκό Οίκο από Αφγανό υπήκοο, ο οποίος σκότωσε ένα μέλος της Εθνικής Φρουράς.