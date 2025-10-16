ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια - Μετέδιδαν ύβρεις κατά Τραμπ - Νετανιάχου από μεγάφωνα

Άφωνοι έμειναν επιβάτες σε τέσσερα αεροδρόμια στις ΗΠΑ και τον Καναδά όταν τα μεγάφωνα άρχισαν να μεταδίδουν μηνύματα υπέρ της Χαμάς και ύβρεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρισμπεργκ στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ και στα αεροδρόμια Κελόουνα, Βικτώρια στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά και Γουίνδσορ στο Οντάριο, προκαλώντας έρευνες για πιθανή κυβερνοεπίθεση.

Τούρκος χάκερ «χτύπησε» στο αεροδρόμιο Χάρισμπεργκ της Πενσυλβάνια

«Ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα PA του αεροδρομίου και έπαιξε ένα μη εξουσιοδοτημένο ηχογραφημένο μήνυμα», ανέφεραν αξιωματούχοι του αεροδρομίου Χάρισμπεργκ, όπως μετέδωσε το Fox News.

Tο μήνυμα διήρκεσε περίπου 10 λεπτά κι ο χάκερ, που δηλώνει Τούρκος, ακούγεται να λέει από το ηχείο «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Γ@μ..τε τον Νετανιάχου και Τραμπ» αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο Τούρκος χάκερ Cyber ​​Islam ήταν εδώ», λέει ο μη εξουσιοδοτημένος χρήστης σε ένα μήνυμα ταυτοποίησης.

JUST IN: United States and Canadian authorities have launched an investigation after pro-Hamas hackers took over the PA systems at four North American airports.



"F*ck Netanyahu and Trump," the PA system blared at the airport.



The airports that were allegedly targeted included… pic.twitter.com/VV1oz00A2f — Collin Rugg (@CollinRugg) October 15, 2025

Στο αεροδρόμιο Κελόουνα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση και στις οθόνες πτήσεων, προβάλλοντας συνθήματα υπέρ της Χαμάς και τη φράση «Ελεύθερη Παλαιστίνη» σύμφωνα με αξιωματούχους και αυτόπτες μάρτυρες. «Το προσωπικό του αεροδρομίου αδυνατούσε να καταλάβει τι συμβαίνει», είπε ένας επιβάτης που περίμενε την πτήση του. «Αναγκάστηκαν μάλιστα να καταφύγουν στη χρήση μεγαφώνων για να δώσουν στους επιβάτες πληροφορίες επιβίβασης, επειδή η ενδοεπικοινωνία ήταν εκτός λειτουργίας».

Κοινή έρευνα ΗΠΑ - Καναδά για τις κυβερνοεπιθέσεις στα αεροδρόμια

Στη Βικτώρια το περιστατικό αποδόθηκε σε πρόβλημα λογισμικού cloud που επέτρεψε την αναπαραγωγή μη εξουσιοδοτημένων ηχητικών μηνυμάτων.

Στο Γουίνδσορ, η παραβίαση εντοπίστηκε γρήγορα, χωρίς να επηρεαστούν πτήσεις. Ο πρόεδρος του αεροδρομίου, Μαρκ Γκάλβιν, δήλωσε πως «η ομάδα μας αντέδρασε άμεσα, αφαίρεσε τις εικόνες και απενεργοποίησε τα μηνύματα».

Amerikan Havalimanlarına Siber Akın!



Mütarrif kod Siber Akıncı, “Ebu Ubeyde'nin Cellatları” adıyla Harrisburg, Kelowna, Victoria ve Rogue Valley Medford havaalanlarının ses/görüntü sistemlerine siber saldırı düzenledi. Sistemlerden Kassam marşı ve Ebu Ubeydenin sesi yayınlandı. pic.twitter.com/mu9OL3Jtow — Akıncı Mecra (@akincimecra) October 15, 2025

Οι Αρχές των ΗΠΑ και του Καναδά διεξάγουν κοινή έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και την ενίσχυση της κυβερνοπροστασίας, στην οποία συνδράμουν η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία, η Υπηρεσίας Μεταφορών του Καναδά και η Καναδική Αρχή Ασφάλειας Αερομεταφορών.

Κύμα κυβερνοεπιθέσεων στον παγκόσμιο τομέα αερομεταφορών

Οι παραβιάσεις της κυβερνοασφάλειας υπογραμμίζουν αυξανόμενες ευπάθειες στα δίκτυα αεροδρομίων, τα οποία βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε συστήματα ήχου και οθόνης που βασίζονται στο cloud.

Τον Ιούνιο μια εγκληματική ομάδα διείσδυσε στα δίκτυα υπολογιστών αρκετών αεροπορικών εταιρειών στις ΗΠΑ και τον Καναδά, σύμφωνα με το FBI.

Έναν μήνα αργότερα, μια διακοπή λογισμικού προκάλεσε χάος σε μεγάλους ευρωπαϊκούς κόμβους, όταν χάκερ απενεργοποίησαν συστήματα check-in που χρησιμοποιούν δεκάδες αερομεταφορείς.

Ομάδες ακτιβιστών που αυτοπροσδιορίζονται ως φιλοπαλαιστινιακές έχουν αναλάβει την ευθύνη για εκατοντάδες επιθέσεις σε στόχους μεταφορών, χρηματοδότησης και κυβέρνησης τα τελευταία δύο χρόνια. Ένα δίκτυο, γνωστό ως Dark Storm Team, έχει στο παρελθόν στοχεύσει αεροδρόμια των ΗΠΑ και ισραηλινές υποδομές.