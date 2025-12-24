ΗΠΑ: Ομοσπονδιακή δικαστής επικύρωσε το τέλος 100.000 δολαρίων που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ σε βίζες εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο

Ομοσπονδιακή δικαστής ενέκρινε σήμερα την επιβολή από την κυβέρνηση Τραμπ τέλους 100.000 δολαρίων για βίζες εργασίας στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τον τεχνολογικό τομέα, καταφέροντας σκληρό πλήγμα στον κλάδο αυτόν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο το μέτρο αυτό που αφορά τις βίζες H-1B, οι οποίες επιτρέπουν σε αλλοδαπούς εργαζόμενους με συγκεκριμένα προσόντα (επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές της πληροφορικής μεταξύ άλλων) να πάνε να εργαστούν στις ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός είχε προβάλει από την πρώτη του θητεία τη βούλησή του για τον περιορισμό τους προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζομένους.

Το μέτρο είχε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στους τομείς που χρησιμοποιούν ευρέως τις βίζες αυτές, ιδίως στον τεχνολογικό τομέα, αλλά και στις χώρες τις οποίες αφορά σε μεγάλο βαθμό, όπως η Ινδία.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη μαζί με την Ένωση Αμερικανικών Πανεπιστημίων (AAU), υποστηρίζοντας κυρίως ότι η απόφαση αυτή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως είχαν υπογραμμίσει οι προσφεύγοντες, οι κάτοχοι αυτών των θεωρήσεων εισόδου (βίζα) συμβάλλουν «σε τεράστιο βαθμό στην αμερικανική παραγωγικότητα, την ευημερία και την καινοτομία».

Στην απόφασή της, στην οποία είχε πρόσβαση το AFP, η ομοσπονδιακή δικαστής Μπέριλ Χάουελ σημείωσε ότι «το Κογκρέσο έχει χορηγήσει στον πρόεδρο μεγάλες θεσμοθετημένες εξουσίες, τις οποίες χρησιμοποίησε για να επιβάλει το μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο που έκρινε αρμόζοντα ένα πρόβλημα που εκτιμά ότι άπτεται της εθνικής και οικονομικής ασφάλειας».

Η απόφαση «και η εφαρμογή της είναι νόμιμες και ως εκ τούτου δεν προσβάλλονται από τις προσφυγές των εναγόντων», συμπέρανε η δικαστής.

Η βίζα H-1B δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους εργοδότες να απασχολούν αλλοδαπούς εργαζομένους που είναι πολύ εξειδικευμένοι και τα προσόντα των οποίων δεν είναι τόσο διαδεδομένα στις ΗΠΑ. Αυτή χορηγείται αρχικά για τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί ως τα έξι χρόνια.

Οι ΗΠΑ χορηγούν 85.000 βίζες H-1B το έτος, σύμφωνα με σύστημα λοταρίας και η Ινδία αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα των ωφελούμενων.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε τον Οκτώβριο στο στόχαστρο κι άλλης διαφορετικής διαδικασίας από συνασπισμό νοσοκομείων, σχολείων και συνδικάτων που κατήγγειλαν ότι είναι αδύνατο να προσλάβουν αλλοδαπούς γιατρούς και εκπαιδευτικούς με τέτοιο τίμημα.