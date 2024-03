ΗΠΑ: Οι ρωσικές εκλογές δεν ήταν ελεύθερες - Το 87,97% συγκεντρώνει ο Πούτιν

Οι ρωσικές εκλογές δεν ήταν «προφανώς ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες» καθώς ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντίμιρ Πούτιν, φυλάκισε τους αντιπάλους του και εμπόδισε άλλους να θέσουν υποψηφιότητα εναντίον του.

Αυτό δήλωσε ο Λευκός Οίκος μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, βάσει των οποίων ο Πούτιν κερδίζει τις προεδρικές εκλογές συγκεντρώνοντας ποσοστό 87,97% των ψήφων – ποσοστό που προκύπτει από τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα την Κυριακή (17/3) μετά το κλείσιμο της κάλπης, όπως αναφέρει το Reuters.

Από πλευράς του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η «απομίμηση εκλογών» στη Ρωσία στερείται νομιμοποίησης. «Είναι σαφές για ολόκληρο τον κόσμο ότι το πρόσωπο αυτό, όπως έχει συμβεί συχνά στην Ιστορία, είναι απλώς μεθυσμένο από την εξουσία και κάνει τα πάντα για να κυριαρχεί αιωνίως», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμα που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

These days, the Russian dictator imitates another "elections." Everyone in the world understands that this person, like many others throughout history, has become sick with power and will stop at nothing to rule forever.



There is no evil he would not do to maintain his personal… pic.twitter.com/zu1see37kl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2024

Στην Μόσχα, η ρωσική εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο κυρίαρχος του Κρεμλίνου συγκεντρώνει το 87,97% μετά την καταμέτρηση του 24% των ψήφων.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του exit poll του κρατικού ινστιτούτου Vtsiom από την κρατική τηλεόραση που τοποθετούσε την επίδοση του Πούτιν στο 87%.

Οι εκλογές διεξήχθησαν στη Ρωσία με κινητοποιήσεις και διαδηλωτές να μεταβαίνουν στον τάφο Αλεξέι Ναβάλνι, για να «ρίξουν την ψήφο τους». Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές της Ρωσίας προχώρησαν σε συλλήψεις 74 ατόμων που συμμετείχαν σε διάφορες ενέργειες διαμαρτυρίας υπό τη δράση «Μεσημέρι κατά του Πούτιν» κατά των προεδρικών εκλογών.

Ενώ, ως πράξη αντίδρασης, η Γιούλια Ναβάλναγια έγραψε το επώνυμο του συζύγου της, του Αλεξέι Ναβάλνι, στο ψηφοδέλτιό της, αφού κάλεσε τους υποστηρικτές της ρωσικής αντιπολίτευσης να κάνουν το ίδιο εκφράζοντας την διαμαρτυρία τους κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Φυσικά, έγραψα το όνομα "Ναβάλνι" διότι δεν είναι δυνατόν (...) έναν μήνα πριν από τις εκλογές να σκοτώνεται ο βασικός, και ήδη φυλακισμένος, αντίπαλος του Πούτιν», δήλωσε η Γιούλια Ναβάλναγια στους δημοσιογράφους έξω από την ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο.

Πολίτες συρρέουν στον τάφο του Ναβάλνι να «ρίξουν την ψήφο τους»

Στον τάφο του Αλεξέι Ναβάλνι συνέρρευσαν την Κυριακή (17/3), στη Μόσχα, δεκάδες Ρώσοι προκειμένου να ρίξουν συμβολικά την ψήφο τους υπέρ του πολιτικού της αντιπολίτευσης κατά την τελευταία ημέρα των ρωσικών προεδρικών εκλογών, σύμφωνα με τηλεοπτικές εικόνες, αναφέρουν τα Reuters και Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο μεταξύ, οι αρχές στη Ρωσία έχουν προβεί σε δεκάδες συλλήψεις ατόμων που διαδήλωναν κατά των προεδρικών εκλογών στο πλαίσιο της δράσης «Μεσημέρι κατά του Πούτιν».

Noon against Putin: our readers have sent in photos of Russians participating in the anti-Putin campaign in St. Petersburg and Moscow.



More info here: https://t.co/wlZXQUpydK pic.twitter.com/v11FtqDnDK — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 17, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο Ναβάλνι, ο πιο σφοδρός εγχώριος επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε τον περασμένο μήνα σε φυλακή στην Αρκτική. Οι συνεργάτες του κατηγορούν τον Πούτιν ότι τον δολοφόνησε, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται. Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας SVR, είπε πως ο Ναβάλνι πέθανε από φυσικά αίτια.

Ο Ναβάλνι τάφηκε στο κοιμητήριο Μπορίσοφσκογιε στη νότια Μόσχα την 1η Μαρτίου, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των προεδρικών εκλογών από τις οποίες αναμένεται να αναδειχθεί εκ νέου νικητής ο Πούτιν για μία ακόμη εξαετία.

Σήμερα, εικόνες βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Novaya Gazeta Europe και άλλα μέσα ενημέρωσης, δείχνουν δεκάδες υποστηρικτές του Ναβάλνι στον τάφο του πάνω στον οποίο τοποθέτησαν διάφορα ως φόρο τιμής.

Noon against Putin in Stockholm



The Noon Against Putin campaign is a way of showing Russian citizens’ opposition to the regime in the absence of any real alternative candidates by arriving to vote at noon local time on Sunday 17 March.



📷, 📹: a Novaya Europe reader pic.twitter.com/f4y87I0ZWh — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) March 17, 2024

«Επιλέγουμε εσένα», ανέφερε ένα μήνυμα. Επίσημα ψηφοδέλτια τα οποία είχαν τροποποιηθεί ώστε να περιλάβουν το όνομα του Ναβάλνι στον κατάλογο των υποψηφίων με ένα 'τικ' δίπλα σε αυτό, ήταν επίσης εμφανή.

Άνθρωποι φαίνονταν επίσης να αφήνουν λουλούδια στον τάφο του Ναβάλνι, πάνω στον οποίο ορθωνόταν ήδη μια στοίβα λουλούδια.

Εκλογές στη Ρωσία: 74 συλλήψεις κατόπιν διαμαρτυριών

Σε συλλήψεις 74 ατόμων που συμμετείχαν σε διάφορες ενέργειες διαμαρτυρίας κατά των προεδρικών εκλογών προχώρησαν οι αρχές της Ρωσίας. Αυτό κάνει γνωστό η ΜΚΟ OVD-Info, μία οργάνωση που παρακολουθεί την καταστολή, όπως αναφέρει το Reuters. Οι συλλήψεις διενεργήθηκαν κυρίως στην Καζάν, στην κεντρική Ρωσία, και στη Μόσχα, στην πρωτεύουσα, και ήταν κατά των εκλογών που αναμένεται να εξασφαλίσουν μία νέα θητεία στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Διευκρινίζεται πως ο αριθμός των συλληφθέντων μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Όσο για τις διαμαρτυρίες, γίνονται στο πλαίσιο της δράσης «Μεσημέρι κατά του Πούτιν», κατά την οποία, Ρώσοι που εναντιώνονται στον βετεράνο ηγέτη του Κρεμλίνου πήγαν στα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους το μεσημέρι είτε για να ρίξουν άκυρα ψηφοδέλτια σε ένδειξη διαμαρτυρίας είτε για να ψηφίσουν έναν από τους άλλους τρεις υποψηφίους απέναντι στον Πούτιν, ο οποίος αναμένεται ευρέως να κερδίσει με πολύ μεγάλο ποσοστό. Άλλοι είπαν πως θα έγραφαν το όνομα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, που πέθανε τον περασμένο μήνα σε φυλακή στον ρωσικό Αρκτικό κύκλο, στο ψηφοδέλτιό τους, όπως αναφέρει το Reuters.

Σε βίντεο που ανήρτησαν στο YouTube συνεργάτες του Ναβάλνι, δείχνουν ανθρώπους να περιμένουν στην ουρά για να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα σε όλη τη Ρωσία το μεσημέρι οι οποίοι είπαν πως ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά.

Ο Ναβάλνι είχε εγκρίνει το σχέδιο για «Μεσημέρι κατά του Πούτιν» με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μετέφεραν οι δικηγόροι του πριν από τον θάνατό του. Η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta αποκάλεσε τη σχεδιαζόμενη δράση «πολιτική διαθήκη του Ναβάλνι».

«Η ελπίδα είναι πάρα πολύ μικρή αλλά αν μπορείτε να κάνετε κάτι (σαν αυτό), κάντε το. Δεν έχει μείνει τίποτα από τη δημοκρατία», είπε μια νεαρή γυναίκα σε εκλογικό τμήμα η οποία δεν έδωσε το όνομά της και το πρόσωπο της οποίας θολώθηκε από την ομάδα του Ναβάλνι.

«Μεσημέρι κατά του Πούτιν»: Διαμαρτυρίες σε εκλογικά τμήματα της Ρωσίας

Μια άλλη νεαρή γυναίκα σε ένα άλλο εκλογικό τμήμα, που η ταυτότητά της απεκρύβη με τον ίδιο τρόπο, είπε πως ψήφισε τον «λιγότερο αμφιλεγόμενο» από τους τρεις υποψηφίους που αντιπαρατίθενται στον Πούτιν.

Ένας φοιτητής που ψήφισε στη Μόσχα είπε στο κανάλι του Ναβάλνι πως άνθρωποι όπως αυτός που διαφωνούν με το τρέχον σύστημα πρέπει να συνεχίσουν παρ' όλα αυτά να ζουν τις ζωές τους. Όπως είπε, «η Ιστορία έχει δείξει πως οι αλλαγές συμβαίνουν την πιο απρόσμενη ώρα».

AP Photo/Dmitri Lovetsky

Παρά την ύπαρξη αυτών των διαδηλωτών –που αντιπροσωπεύουν ένα μικρό κλάσμα των 114 εκατομμυρίων ψηφοφόρων της Ρωσίας– ο Πούτιν αναμένεται να ενισχύσει την εξουσία του στις εκλογές οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα του αποφέρουν μια μεγάλη νίκη.

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει τους πολιτικούς συμμάχους του Ναβάλνι –οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν τη βάση τους εκτός Ρωσίας– επικίνδυνους εξτρεμιστές που έχουν σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα για λογαριασμό της Δύσης. Υποστηρίζει πως ο Πούτιν απολαμβάνει συντριπτική υποστήριξη μεταξύ των Ρώσων δείχνοντας τις δημοσκοπήσεις που τοποθετούν το ποσοστό αποδοχής του πάνω από το 80%.

Με τη Ρωσία να εκτείνεται σε 11 διαφορετικές χρονικές ζώνες, οι διαμαρτυρόμενοι ψηφοφόροι είναι μάλλον διασκορπισμένοι αντί να συγκροτούν μια ενιαία μάζα, καθιστώντας δύσκολο το να εκτιμηθεί πόσοι άνθρωποι εμφανίστηκαν για την εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Το μέγεθος της ουράς σε κάθε εκλογικό τμήμα όπως φαίνεται στο κανάλι του Ναβάλνι ποικίλλει από μερικές δεκάδες ανθρώπους μέχρι αυτό που φαίνεται να είναι αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι.

Αύξηση στη ροή των ψηφοφόρων

Δημοσιογράφοι του Reuters παρατήρησαν μια μικρή αύξηση στη ροή των ψηφοφόρων, ιδιαίτερα νεώτερων ανθρώπων, το μεσημέρι σε ορισμένα εκλογικά τμήματα στη Μόσχα και το Γεκατερίνμπουργκ, με ουρές αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων. Ορισμένοι είπαν πως διαμαρτύρονται αν και δεν υπήρχαν εξωτερικά σημάδια που να τους διακρίνουν από τους συνηθισμένους ψηφοφόρους.

Εξόριστοι υποστηρικτές του Ναβάλνι δημοσιοποίησαν πλάνα από διαμαρτυρίες στη Ρωσία και στο εξωτερικό στο YouTube.

«Δείξαμε στους εαυτούς μας, σε όλη τη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο πως ο Πούτιν δεν είναι η Ρωσία, πως ο Πούτιν έχει καταλάβει την εξουσία στη Ρωσία», δήλωσε ο Ρουσλάν Σαβεντίνοφ από το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς του Ναβάλνι. «Η νίκη μας είναι πως εμείς, οι άνθρωποι, νικήσαμε τον φόβο, νικήσαμε την απομόνωση –πολλοί άνθρωποι είδαν ότι δεν ήταν μόνοι τους».

Ο Λεονίντ Βολκόφ, ένας εξόριστος συνεργάτης του Ναβάλνι ο οποίος δέχθηκε επίθεση με σφυρί την περασμένη εβδομάδα στο Βίλνιους, εκτίμησε πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πήγαν σε εκλογικά τμήματα στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη το Γεκατερίνμπουργκ και σε άλλες πόλεις. Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα την εκτίμηση αυτή.

Σε εκλογικά τμήματα σε ρωσικές διπλωματικές αποστολές από την Αυστραλία και την Ιαπωνία μέχρι την Αρμενία, το Καζακστάν και τη Γεωργία, εκατοντάδες Ρώσοι στάθηκαν στη σειρά για να ψηφίσουν το μεσημέρι.

Στο Βερολίνο, η Γιούλια, η χήρα του Ναβάλνι, εμφανίστηκε στη ρωσική πρεσβεία προκειμένου να λάβει μέρος στην εκδήλωση διαμαρτυρίας εκεί μαζί με την Κίρα Γιαρμίς, την εκπρόσωπο του Ναβάλνι. Άλλοι Ρώσοι που ήταν παρόντες χειροκρότησαν και φώναξαν ρυθμικά το όνομά της.

Юлия Навальная у посольства РФ в Берлине



Фото: «Эхо» pic.twitter.com/HKMikts9pj — ЭХО (@echofm_online) March 17, 2024

Η χήρα του Ναβάλνι συμμετέχει στη διαμαρτυρία κατά του Πούτιν στο Βερολίνο

Το μεσημέρι της Κυριακής, η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, συμμετείχε στο Βερολίνο σε διαμαρτυρία κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμυς, δημοσίευσε στο Χ φωτογραφίες της Ναβάλναγια να στέκεται στην ουρά στο Βερολίνο, όπου οι Ρώσοι περίμεναν για να ψηφίσουν. Ακτιβιστές δήλωσαν ότι κάποιοι άνθρωποι φώναζαν «Γιούλια, Γιούλια» και χειροκροτούσαν.







Η Γιούλια Ναβάλναγια, είχε καλέσει τους πολίτες να πάνε στα εκλογικά τμήματα και να αλλοιώσουν τα ψηφοδέλτιά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Ναβάλνι, ο πιο προβεβλημένος αντίπαλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες σε φυλακή της Αρκτικής τον περασμένο μήνα.