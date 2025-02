ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας θα επισκεφθεί το Γκουαντάναμο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ θα πάει την Τρίτη στο Γκουαντάναμο, για να επισκεφθεί την αμερικανική βάση την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να μετατρέψει σε τεράστιο κέντρο κράτησης για 30.000 μετανάστες.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι μεταβαίνει στο Γκουαντάναμο για να επισκεφθεί τη βάση και «ενημερώνεται για τις επιχειρήσεις απέλασης των παράτυπων μεταναστών».

Wheels up @Andrews_JBA, En route to Naval Station Guantanamo Bay, Cuba. Will tour JTF-GTMO facilities and receive briefings on operations supporting illegal immigrant deportations. pic.twitter.com/KJYRsv9K7k