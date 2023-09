ΗΠΑ: Ο Μασκ επισκέπτεται μεθοριακή πόλη στο Τέξας για να παρουσιάσει την κατάσταση στην περιοχή

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ παρενέβη χθες Πέμπτη στη συζήτηση που μαίνεται στις ΗΠΑ για το μεταναστευτικό πηγαίνοντας στα σύνορα μεταξύ του Τέξας και του Μεξικού για να συναντηθεί με τοπικούς αξιωματούχους και να προσφέρει στους χρήστες του X μια «αφιλτράριστη» εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί.

Η επίσκεψη του Μασκ πραγματοποιήθηκε την ώρα που χιλιάδες μετανάστες από το βόρειο Μεξικό περνούν τα αμερικανικά σύνορα με φορτηγά τρένα και λεωφορεία και φτάνουν στο Τέξας, την Αριζόνα και την Καλιφόρνια.

Ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που φτάνουν στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ –κυρίως στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας και στις μεθοριακές πόλεις Ελ Πάσο και Ιγκλ Πας του Τέξας— είναι ιδιαίτερα υψηλός τις τελευταίες εβδομάδες.

Went to the Eagle Pass border crossing to see what’s really going on pic.twitter.com/ADYY2XvAKT