ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος απέσυρε τον ΠΟΕ από τη λίστα περικοπών χρηματοδότησης

Ο Λευκός Οίκος απέσυρε διακριτικά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) από τον κατάλογο περικοπών ύψους 4,9 δισ. δολαρίων σε ξένη βοήθεια, που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, μετά τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών, εμπορικών ενώσεων και της ηγεσίας του οργανισμού.

Δημοκρατικοί νομοθέτες τόνισαν ότι οι μονομερείς περικοπές ήταν παράνομες, αφού η χρηματοδότηση είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο. Εμπορικοί φορείς προειδοποίησαν ότι η διακοπή της αμερικανικής συμβολής θα άφηνε χώρο στην Κίνα να ενισχύσει την επιρροή της. Η Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ, Νγκόζι Οκόνγιο-Ιουέλα, δήλωσε ότι βρισκόταν σε συνεννόηση με το Γραφείο του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ, υπό τον Τζέιμιζον Γκριρ, καθώς και με άλλα στελέχη της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.

Η αρχική ανακοίνωση της Παρασκευής περιλάμβανε 29 εκατ. δολάρια για τον ΠΟΕ, παρουσιάζοντάς τον ως παράδειγμα «άχρηστων» διεθνών προγραμμάτων που έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές του «Πρώτα η Αμερική». Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, η σχετική αναφορά είχε εξαφανιστεί από τον ιστότοπο του Λευκού Οίκου. Πηγή με γνώση της υπόθεσης επιβεβαίωσε ότι η χρηματοδότηση δεν θα περικοπεί, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Οι περικοπές εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική του Τραμπ και του κινήματος «Make America Great Again» για μείωση της εξωτερικής βοήθειας και ενίσχυση των εσωτερικών προτεραιοτήτων. Δημοκρατικές και Ρεπουμπλικανικές κυβερνήσεις έχουν κατά καιρούς επικρίνει τον ΠΟΕ για αδυναμία επίλυσης εμπορικών διαφορών. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει κλονίσει τις πολυμερείς εμπορικές ισορροπίες με υψηλούς δασμούς και διμερείς συμφωνίες.

Η Εθνική Ένωση Εξωτερικού Εμπορίου (NFTC) προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ θα άφηνε «κενό» που θα έσπευδε να καλύψει η Κίνα. Σύμφωνα με πηγές, η αμερικανική συνεισφορά στον προϋπολογισμό του ΠΟΕ – που για το 2024 ανέρχεται σε 205 εκατ. ελβετικά φράγκα – αντιστοιχεί περίπου στο 11%, ενώ η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να οφείλει χρήματα στον οργανισμό.