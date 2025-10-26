ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στο προεδρικό «ράλι» του 2028

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών το 2028 και ότι θα λάβει την οριστική του απόφαση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Σύμφωνα με το Reuters, o Νιούσομ έχει κάνει φέτος ορισμένες κινήσεις που ερμηνεύονται ως «δοκιμή εδάφους» για μια πιθανή προεδρική υποψηφιότητα, ενώ έχει ενισχύσει την παρουσία του στο Δημοκρατικό Κόμμα αντιπαρατιθέμενος στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ σε μια σειρά θεμάτων.

«Ανυπομονώ να δω ποιοι θα παρουσιαστούν το 2028 και ποιος θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της στιγμής», δήλωσε ο Νιούσομ στο πρόγραμμα Sunday Morning του τηλεοπτικού δικτύου CBS News.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα, απάντησε: «Ναι, θα έλεγα ψέματα αν ισχυριζόμουν το αντίθετο».

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, ο Τραμπ δεν επιτρέπεται να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία, ωστόσο έχει αφήσει να εννοηθεί πως υπάρχουν «τρόποι» για να το επιδιώξει, όπως είπε νωρίτερα φέτος.

Ο Νιούσομ έχει φέρει την Καλιφόρνια στο προσκήνιο της προσπάθειας των Δημοκρατικών να ανασχεδιάσουν τις εκλογικές περιφέρειες για να αντισταθμίσουν παρόμοιες προσπάθειες σε Πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς τα δύο κόμματα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις εκλογές του 2026. Σήμερα οι Ρεπουμπλικάνοι πλειοψηφούν οριακά στο Σώμα αυτό.

Ο κυβερνήτης έχει επίσης συγκρουστεί με τον Τραμπ σχετικά με την απόφαση του προέδρου να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στο Λος Άντζελες.