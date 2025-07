ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατός σκότωσε στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σκότωσε ένα στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησής του στη Συρία.

Η επιχείρηση αυτή οδήγησε «στον θάνατο ενός ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, του Ντία Ζαουμπάα Μόσλεχ αλ Χαρντάνι και των δύο ενήλικων γιων του» σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Τα άτομα αυτά «συνιστούσαν απειλή για τις ΗΠΑ, για τον συνασπισμό, καθώς και για τη νέα συριακή κυβέρνηση» πρόσθεσε. Η Centcom ανέφερε επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονταν επίσης τρεις γυναίκες και τρία παιδιά, που δεν τραυματίστηκαν.

Η Ουάσινγκτον πραγματοποιεί εδώ και χρόνια πλήγματα και επιδρομές στη Συρία για να εμποδίσει την επανεμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους. Το ΙΚ κατέλαβε μεγάλα τμήματα της Συρίας και του Ιράκ το 2014 και ίδρυσε σε αυτά ένα «χαλιφάτο» που έσπειρε τον τρόμο στην περιοχή, μέχρι τη διάλυσή του το 2019.

