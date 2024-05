ΗΠΑ: Νεκροί και τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στην Αϊόβα - Εικόνες καταστροφής (pics&vid)

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες, Τρίτη, μια μικρή πόλη στην Αϊόβα προκαλώντας το θάνατο ανθρώπων και αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 12 τραυματίες, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Εικόνες από την πόλη Γκρίνφιλντ δείχνουν πλήρη καταστροφή στην πορεία που ακολούθησε ο ανεμοστρόβιλος, με εντελώς κατεστραμμένα σπίτια, συντρίμμια παντού και μεγάλες ανεμογεννήτριες να κείτονται στο έδαφος.

«Αυτός ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της πόλης», είπε ο λοχίας Άλεξ Ντίνκλα, εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας της Αϊόβα, στη διάρκεια βραδινής συνέντευξης Τύπου στο Γκρίνφιλντ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροί απ' αυτό τον ανεμοστρόβιλο».

Ο Ντίνκλα δεν ανακοίνωσε απολογισμό των νεκρών και δήλωσε ότι αριθμοί μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι πριν από σήμερα.

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι στο Γκρίνφιλντ, μια πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, τραυματίσθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο, δήλωσε ο Ντίνκλα. Επειδή το τοπικό νοσοκομείο υπέστη ζημιές από την καταιγίδα, οι άνθρωποι αυτοί χρειάσθηκε να μεταφερθούν σε γειτονικές πόλεις.

Photos via WxChasing- Intense tornado damage in Greenfield, Iowa. Much of the town has been destroyed. More updates are on the way on the Weather & Radar app. #tornadodamage #greenfieldiowa #greenfield #iowatornadoeshttps://t.co/0vDdAGGOiq pic.twitter.com/TfwkYeqD2x