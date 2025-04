ΗΠΑ: Μεσίστιες οι σημαίες σε ένδειξη πένθους για τον πάπα Φραγκίσκο

Μεσίστιες κυματίζουν βάσει εντολής του Τραμπ οι σημαίες στα δημόσια κτίρια στις ΗΠΑ, σε ένδειξη πένθους για τον πάπα Φραγκίσκο, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «καλό άνθρωπο» που «δούλευε σκληρά».

«Αγαπούσε τον κόσμο. Είναι τιμή να το κάνουμε αυτό» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος είχε επικριθεί σκληρά από τον ποντίφικα για την αντιμεταναστευτική πολιτική του.

Η δήλωση αυτή έγινε κατά το «κυνήγι των αυγών» που οργανώνει κάθε χρόνο ο Λευκός Οίκος το Πάσχα.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν ξέρει ακόμη αν θα πάει στο Βατικανό για την κηδεία του επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε το ύστατο χαίρε στον Πάπα Φραγκίσκο. «Αναπαύσου εν ειρήνη Πάπα Φραγκίσκο! Ο θεός ας σε ευλογεί και μαζί εκείνους που σε αγάπησαν».

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο Χ, στην οποία ανέφερε «ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Από την πλευρά του στον λογαριασμό του στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έγραψε: «Ενωνόμαστε με τους καθολικούς ολόκληρου του κόσμου στην προσευχή για την ανάπαυση της ψυχής του ποντίφικα και για αυτήν την μεταβατική περίοδο στην καθολική εκκλησία. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

