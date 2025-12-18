ΗΠΑ: Το Κέντρο Κένεντι μετονομάστηκε σε «Τραμπ-Κένεντι»

Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, μιας εμβληματικής αίθουσας τέχνης της Ουάσινγκτον, η οποία πλέον διευθύνεται από στενούς συνεργάτες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε την Πέμπτη να την μετονομάσει σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι το αξιοσέβαστο Συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι, κάποιοι από τους πλέον επιτυχημένους ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου, μόλις ψήφισαν ομόφωνα να το μετονομάσουν σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι» ανέφερε η Λέβιτ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η απόφαση ελήφθη λόγω «της απίστευτης δουλειάς που έκανε φέτος ο πρόεδρος Τραμπ για να σώσει το κτίριο», όχι μόνο για την ανακαίνισή του, αλλά επίσης «και τα οικονομικά και τη φήμη του», πρόσθεσε.

Το όνομα του 79χρονου προέδρου πρόσφατα δόθηκε και στο «Ινστιτούτο Ειρήνης» της Ουάσινγκτον, με απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Τραμπ είχε αστειευτεί πολλές φορές δημοσίως αναφερόμενος σε μια νέα ονομασία για το «Κέντρο Κένεντι», που θα συνδύαζε το δικό του όνομα με εκείνο του δολοφονημένου προέδρου. Ο πρώην παρουσιαστής τηλεριάλιτι έθεσε υπό τον έλεγχό του αυτόν τον πολιτιστικό θεσμό, που μέχρι πρότινος ήταν ουδέτερος, και διόρισε στενούς υποστηρικτές του σε θέσεις-κλειδιά. Η νέα διοίκηση κατήργησε τα ντραγκ σόου που φιλοξενούνταν εκεί, καθώς και εκδηλώσεις υπέρ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Καλεί για παραστάσεις χριστιανούς καλλιτέχνες και παραχώρησε τον χώρο για συνέδρια της θρησκευτικής δεξιάς.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, οι πωλήσεις εισιτηρίων έπεσαν αφού ο Τραμπ και οι συνεργάτες του ανέλαβαν το Κέντρο Κένεντι.