Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως την Κυριακή κατέστρεψαν πέντε πυραύλους κρουζ των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων 4 κατά πλοίων επιφανείας που ήταν «έτοιμοι να εκτοξευθούν» προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας.

Την Κυριακή «περί τις 05:30 ώρα Σανάα (σ.σ. 04:30 ώρα Ελλάδας)» ο στρατός των ΗΠΑ διεξήγαγε «πλήγμα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πυραύλου κρουζ επιφανείας-επιφανείας», και «από τις 10:30 (09:30) έπληξαν τέσσερις πυραύλους κρουζ κατά πλοίων επιφανείας, που ήταν όλοι έτοιμοι να εκτοξευθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Feb. 4 Summary of Additional USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 4, at approximately 5:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against a Houthi a land attack cruise missile.



Beginning at 10:30 a.m. U.S. forces struck… pic.twitter.com/ScZWEajJe2