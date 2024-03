ΗΠΑ: Boeing 777 έχασε τροχό εν ώρα πτήσης - Έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα (pics&vid)

Ένα νέο συμβάν προστίθεται στη σειρά περιπετειών αεροπλάνων της εμβληματικής αμερικανικής βιομηχανίας, το οποίο σημειώθηκε την Πέμπτη όπου ένα επιβατικό αεροσκάφος Boeing 777 έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στο Λος Άντζελες, αφού έχασε ελαστικό κατά την απογείωσή του.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει τον έναν από τους τροχούς του συστήματος προσγείωσης του Μπόινγκ να πέφτει, μερικά δευτερόλεπτα αφού απογειώνεται από το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο.

A tire on a Boeing plane carrying 249 passengers and crew flew off while departing from San Francisco International Airport and landed on an empty parked car. No one was injured and the flight was diverted to Los Angeles. pic.twitter.com/xtNwKlANQf