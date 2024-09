ΗΠΑ: Κατάσχεσαν το προεδρικό αεροσκάφος του Μαδούρο (vid)

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν στη Δομινικανή Δημοκρατία το βενεζουελάνικο προεδρικό αεροσκάφος, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σήμερα στη Φλόριντα, τόνισαν οι πηγές. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η αγορά του αεροσκάφους παραβίαζε τις αμερικανικές κυρώσεις.

Το αεροπλάνο - το βενεζουελάνικο αντίστοιχο του αμερικανικού Air Force One - είχε χρησιμοποιηθεί για κρατικές επισκέψεις του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το BBC οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι αγοράστηκε παράνομα για 13 εκατομμύρια δολάρια (9,8 εκατομμύρια λίρες) και βγήκε λαθραία από τη χώρα. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το αεροσκάφος Falcon 900EX κατασχέθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία και μεταφέρθηκε στην αμερικανική πολιτεία της Φλόριντα.

Δεν είναι σαφές πώς και πότε το αεροπλάνο κατέληξε στη Δομινικανή Δημοκρατία. Τα δεδομένα παρακολούθησης το έδειξαν να αναχωρεί από το αεροδρόμιο La Isabela κοντά στην πρωτεύουσα Santo Domingo τη Δευτέρα, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο αεροδρόμιο Fort Lauderdale στη Φλόριντα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον κ. Μαδούρο ή την κυβέρνηση της Βενεζουέλας σχετικά με το θέμα. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αεροπλάνο κατασχέθηκε για ύποπτες παραβιάσεις των αμερικανικών νόμων περί ελέγχου εξαγωγών και κυρώσεων.

Πρόσθεσαν ότι από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι άτομα που συνδέονται με τον κ. Μαδούρο φέρονται να χρησιμοποίησαν μια εταιρεία-βιτρίνα με έδρα την Καραϊβική για να κρύψουν τη συμμετοχή τους στην παράνομη αγορά του αεροπλάνου από μια εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023. Το αεροσκάφος στη συνέχεια εξήχθη παράνομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα μέσω της Καραϊβικής τον Απρίλιο του 2023.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί «ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι ο Μαδούρο θα συνεχίσει να αισθάνεται τις συνέπειες από την κακή διακυβέρνηση της Βενεζουέλας».

