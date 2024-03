ΗΠΑ: Καταρρίφθηκαν drones των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα κατέστρεψε ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με σημερινή (21/03) ανακοίνωσή του.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία των ΗΠΑ ή του συνασπισμού», διαβεβαίωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), μέσω X (του πρώην Twitter).

March 20 Daily Red Sea Update



Between 10:10 a.m. and 7:40 p.m.

(Sanaa time,) on March 20, a coalition aircraft successfully engaged and destroyed one unmanned aerial vehicle and United States Central Command successfully engaged and destroyed one unmanned surface vessel, both… pic.twitter.com/KdK3BhHLc5