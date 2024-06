ΗΠΑ: Καταγγέλλει την «πυρηνική κλιμάκωση» του Ιράν - Επιβάλλει κυρώσεις στον πετρελαϊκό του τομέα

Οι ΗΠΑ κατήγγειλαν την Πέμπτη την «πυρηνική κλιμάκωση» του Ιράν και ως απάντηση ανακοίνωσαν κυρώσεις με στόχο να πληγεί ο πετρελαϊκός του τομέας, την παραμονή των προεδρικών εκλογών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, το Ιράν ανακοίνωσε μέτρα που αποσκοπούν στην περαιτέρω επέκταση του πυρηνικού του προγράμματος με τρόπους που δεν έχουν αξιόπιστο ειρηνικό σκοπό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου, προσθέτοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι να μην αφήσουμε ποτέ το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία της εθνικής ισχύος για να εξασφαλίσουμε αυτό το αποτέλεσμα».

In response to Iran’s continued nuclear escalations and failure to cooperate with the IAEA, we’re imposing sanctions on entities involved in Iran’s petroleum and petrochemical trade. We are committed to using all available tools to prevent Iran from developing a nuclear weapon.