ΗΠΑ: Η Washington Post ξεκινά μεγάλο κύμα απολύσεων

Η Washington Post, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, ξεκίνησε σήμερα ένα εκτεταμένο σχέδιο απολύσεων, σύμφωνα με πηγές και μέσα ενημέρωσης, καθώς η έγκριτη αμερικανική εφημερίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί ξένοι ανταποκριτές θα απολυθούν, τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα επηρεάζονται επίσης ιδιαίτερα από το μεγάλο κύμα περικοπών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανακοίνωσε το Post Guild, το συνδικάτο των εφημερίδων.

«Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, το προσωπικό της Post έχει ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 400 άτομα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις».

«Ολόκληρη η ομάδα» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, καθώς και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, θα χάσουν τις δουλειές τους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους εργαζομένους που θα χάσει τη δουλειά του.

Η εφημερίδα, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια.