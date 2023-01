ΗΠΑ: Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στη Μόσχα θα επισκεφθεί το ρωσικό ΥΠΕΞ

Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μόσχα Λιν Τρέισι αναμένεται να συμμετάσχει σε συνάντηση στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών την ερχόμενη εβδομάδα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Μόσχας με την Ουάσινγκτον βρίσκονται στο χειρότερο επίπεδό τους εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των δυτικών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

Την περασμένη εβδομάδα το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα ότι οι δύο πλευρές μπορούν να αντιστρέψουν την κατάσταση στα μισά της προεδρικής θητείας του Τζο Μπάιντεν προσθέτοντας ότι "δεν υπάρχει ελπίδα" βελτίωσης στο εγγύς μέλλον.

