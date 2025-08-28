Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε την Τετάρτη ότι προτίθεται να δημοσιεύσει έναν προτεινόμενο κανονισμό που θα περιορίζει τη διάρκεια παραμονής των ξένων φοιτητών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Politico, από το 1978, οι ξένοι φοιτητές, δηλαδή οι κάτοχοι φοιτητικής βίζας τύπου F, μπορούσαν να παραμείνουν στις ΗΠΑ για όσο διάστημα ήταν εγγεγραμμένοι ως φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Ο προτεινόμενος κανονισμός, που πρόκειται να δημοσιευθεί την Πέμπτη, θα επιτρέπει στους ξένους φοιτητές και στους συμμετέχοντες σε προγράμματα ανταλλαγής να παραμένουν μέχρι τη διάρκεια του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν, όχι όμως πέραν της τετραετίας.

Αξιωματούχοι του αρμόδιου υπουργείου δήλωσαν ότι ο κανονισμός αποσκοπεί στη διόρθωση ενός συστήματος στο οποίο οι ξένοι φοιτητές «εκμεταλλεύτηκαν τη γενναιοδωρία των ΗΠΑ» μετατρεπόμενοι σε «αιώνιους φοιτητές».

«Για υπερβολικά μεγάλο διάστημα, προηγούμενες διοικήσεις επέτρεψαν σε ξένους φοιτητές και άλλους κατόχους βίζας να παραμένουν στις ΗΠΑ ουσιαστικά επ’ αόριστον, δημιουργώντας κινδύνους ασφαλείας, κοστίζοντας αμέτρητα δολάρια των φορολογουμένων και θέτοντας σε μειονεκτική θέση Αμερικανούς πολίτες», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε ανακοίνωση.

«Αυτός ο νέος προτεινόμενος κανονισμός θα τερματίσει αυτή την κατάχρηση μια για πάντα, περιορίζοντας τον χρόνο παραμονής ορισμένων κατόχων βίζας στις ΗΠΑ και ελαφρύνοντας το βάρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να επιβλέπει κατάλληλα τους ξένους φοιτητές και την ιστορία τους», πρόσθεσε.

Εάν ο κανονισμός οριστικοποιηθεί, θα απαιτείται οι ξένοι φοιτητές να αξιολογούνται τακτικά από το DHS ώστε να μπορούν να παραμείνουν στις ΗΠΑ για μεγαλύτερο διάστημα.

Υποστηρικτές που εκπροσωπούν ξένους φοιτητές είπαν ότι αυτός ο κανονισμός θα δημιουργήσει αβεβαιότητα για αυτούς και θα τους αφήσει με περισσότερα γραφειοκρατικά εμπόδια προς υπέρβαση.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα μπορούσε να αποτρέψει ορισμένους φοιτητές από το να επιλέξουν να σπουδάσουν στις ΗΠΑ, δήλωσε η Φάντα Ο, εκτελεστική διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της NAFSA: Association of International Educators.

Σημειώνεται ότι, υπάρχουν επίσης σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τα κολέγια, εάν λιγότεροι ξένοι φοιτητές εγγραφούν, καθώς συνήθως πληρώνουν υψηλότερα δίδακτρα και λαμβάνουν λιγότερη υποτροφική στήριξη.