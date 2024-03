ΗΠΑ: Η Γερουσία δεν επείγεται να εξετάσει το νομοσχέδιο που απειλεί το TikTok με απαγόρευση

Σημαίνοντες Αμερικανοί γερουσιαστές έκαναν γνωστό πως το νομοσχέδιο που ενέκρινε την Τετάρτη η Βουλή των Αντιπροσώπων το οποίο «απειλεί» το TikTok με απαγόρευση δεν θα εξεταστεί στο πλαίσιο μιας επείγουσας διαδικασίας, κάτι που αφήνει αμφιβολίες σχετικά με τις πιθανότητες επιτυχίας του.

Σε περίπτωση υιοθέτησής του και κύρωσής του από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, το κείμενο θα υποχρεώνει τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας σύντομων βίντεο, την κινεζική ByteDance, να πουλήσει το TikTok ειδάλλως θα βρεθεί αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας του στις ΗΠΑ.

Οι κοινοβουλευτικοί που ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την πρόταση νόμου ανησυχούν για την ενδεχόμενη πρόσβαση των κινεζικών αρχών στα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών του TikTok, όπως και στη δυνατότητα να κάνουν προπαγάνδα μέσω της πλατφόρμας.

Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής των Δημοκρατικών, οι οποίοι διαθέτουν μια μικρή πλειοψηφία με τη στήριξη των ανεξάρτητων γερουσιαστών, αρνήθηκε έως σήμερα να αναφέρει πότε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, δύο από τις τρεις πιθανές οδούς για την υποβολή της πρότασης στους γερουσιαστές παραμένουν ανοικτές, δηλαδή μια εισαγωγή της πρότασης από τον Τσακ Σούμερ ή μέσω μίας από τις επιτροπές της Γερουσίας, με αυτήν την τελευταία μέθοδο να είναι συχνά η πιο χρονοβόρα.

Αρκετοί γερουσιαστές των δύο κομμάτων έχουν ήδη εκφράσει δημοσίως τη στήριξή τους στο κείμενο και άλλοι περιμένουν.

«Γιατί ο Τσακ Σούμερ είναι πιο γρήγορος στο να ζητάει εκλογές στο Ισραήλ απ’ ότι στην κομμουνιστική Κίνα;» έγραψε στο Χ, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής του Τενεσί Μάρσα Μπλάκμπερν, κατηγορώντας τον γερουσιαστή της πολιτείας της Νέας Υόρκης για συμπάθεια προς τις κινεζικές αρχές.

Why is Chuck Schumer quicker to call for elections in Israel than Communist China?