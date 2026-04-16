Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε απευθείας συνομιλίες με τη Χαμάς για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία στη Γάζα, σε μια προσπάθεια διάσωσης της εύθραυστης συμφωνίας, η οποία ωστόσο σκοντάφτει στην αδιάλλακτη στάση της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πηγές της Χαμάς, αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον σύμβουλο Αριέ Λάιτστοουν συναντήθηκε στο Κάιρο με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαλίλ αλ Χάγια. Στις συνομιλίες συμμετείχε και ο Νικολάι Μλαντένοφ, εκπροσωπώντας διεθνείς πρωτοβουλίες για τη Γάζα.

Κατά τη συνάντηση, η Χαμάς επέμεινε σε απαιτήσεις για πλήρη εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας από το Ισραήλ — συμπεριλαμβανομένης της παύσης επιθέσεων και της αύξησης της ανθρωπιστικής βοήθειας — αποφεύγοντας να δεσμευτεί σε κρίσιμα ζητήματα όπως ο αφοπλισμός της, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επόμενη φάση.

Η εκεχειρία, που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο, έβαλε τέλος σε διετή σύγκρουση, χωρίς όμως να επιλύσει καίρια ζητήματα για το μέλλον της Γάζας. Στο μεταξύ, οι τρομοκράτες της Χαμάς έχουν επαναφέρει τον έλεγχό τους σε περιοχές του θύλακα, διατηρώντας στρατιωτική παρουσία και ενισχύοντας την αβεβαιότητα.

Παρά τις διεθνείς προσπάθειες, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε τέλμα, καθώς η τρομοκρατική οργάνωση αρνείται να προχωρήσει σε αφοπλισμό πριν από την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ισραήλ. Η στάση αυτή θεωρείται από διπλωματικές πηγές ως βασικό εμπόδιο για την πρόοδο της διαδικασίας.

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για παραβιάσεις της συμφωνίας, ενώ το Τελ Αβίβ απορρίπτει τις κατηγορίες, επιρρίπτοντας ευθύνες στην οργάνωση για συνεχιζόμενες παραβιάσεις.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι διεθνείς μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών, εάν δεν υπάρξει πρόοδος. Ωστόσο, η επιμονή της Χαμάς σε μονομερείς όρους και η άρνησή της να εγκαταλείψει τον στρατιωτικό της ρόλο εντείνουν το αδιέξοδο, υπονομεύοντας τις προοπτικές μιας βιώσιμης συμφωνίας.