ΗΠΑ: H Χαμάς δεν μπορεί να έχει ρόλο στη μεταβατική φάση για τη Γάζα

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βαλτς, επιβεβαίωσε ότι η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας θα ανακοινωθεί σύντομα, τονίζοντας ότι η ειρήνη στη Γάζα δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο υπάρχει η Χαμάς.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ χτες, ο Βαλτς εξήγησε ότι οι λεπτομέρειες της επόμενης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της ολοκλήρωσης και θα περιλαμβάνουν σαφές κείμενο που θα επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος του μέλλοντος της Γάζας.

Σύμφωνα με την περίληψη της συνάντησης, ο Βαλτς είπε: «Αυτό που έγινε σαφές, και θέλω να είμαι σαφής, είναι ότι η Χαμάς πρέπει να φύγει». Πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι αυτό θα συμβεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά δεν θα υπάρχει άλλη Χαμάς».

Σύντομα οι ανακοινώσεις του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα

Μετά την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον περασμένο μήνα για την έγκριση του σχεδίου του Τραμπ, ο Βαλτς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα ανακοινώσουν πρώτα λεπτομέρειες του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», υπό την προεδρία του Προέδρου Τραμπ, για τη διαχείριση της Γάζας κατά τη μεταβατική φάση.

Ο Βαλτς υπέδειξε ότι μεταξύ των βασικών στοιχείων που θα ανακοινωθούν αργότερα είναι ο σχηματισμός μιας τεχνοκρατικής Παλαιστινιακής Αρχής για τη διαχείριση βασικών υπηρεσιών στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του δικτύου ύδρευσης, του φυσικού αερίου και της αποχέτευσης.

Συνεχίζονται επίσης οι συζητήσεις σχετικά με έναν μηχανισμό χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης της Γάζας, μαζί με την ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) για την ανάληψη καθηκόντων αστυνόμευσης εντός της Λωρίδας.

Η εντολή της ISF δεν θα περιορίζεται στην ανάληψη της ασφάλειας από τη Χαμάς. Θα έχει επίσης εξουσιοδότηση να αφοπλίσει τη Χαμάς εάν συνεχίσει να απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό.

Ο Βαλτς τόνισε ότι μετά την έναρξη του καταστροφικού πολέμου με το Ισραήλ από τη Χαμάς μέσω της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2013, δεν μπορεί να της επιτραπεί να συνεχίσει: «Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι αυτό που θα ονόμαζα τρέλα: να επιτρέψουμε στη Χαμάς να παραμείνει, να ανασυνταχθεί και στη συνέχεια η διεθνής κοινότητα να διοχετεύσει δισεκατομμύρια στην ανοικοδόμηση, μόνο και μόνο για να επιτεθεί ξανά η Χαμάς».

Πηγή: ΕΡΤ, Αlarabiya