ΗΠΑ: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους με 282 επιβαίνοντες - Δεν υπήρξαν τραυματίες

Στις φλόγες τυλίχθηκε ο κινητήρας ενός αεροσκάφους της Delta Air Lines ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο του Ορλάντο. Στο αεροσκάφος βρίσκονταν 282 επιβάτες οι οποίοι το εκκένωσαν χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες, όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), η οποία θα ερευνήσει το συμβάν.

Το Airbus A330 επρόκειτο να αναχωρήσει για την Ατλάντα όταν ο κινητήρας του έπιασε φωτιά, στις 11,15, τοπική ώρα.

Η εταιρεία Delta ανέφερε ότι στην πτήση 1213 επέβαιναν 282 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Το πλήρωμα «ακολούθησε τις διαδικασίες εκκένωσης» όταν παρατήρησε φλόγες στο σύστημα εξάτμησης του ενός από τους δύο κινητήρες, πρόσθεσε.

#BREAKING #USA #FLORIDA #FL #CANADA



🔴 FLORIDA :📹 DELTA AIR LINES FLIGHT - FROM ORLANDO TO TORONTO, CANADA- IS EVACUATED AT ORLANDO AIRPORT AFTER ENGINE FIRE DURING STARTUP



No injuries.#Ultimahora #Accident #Accidente #Aéreo #Aviation #Aviacion pic.twitter.com/H07Q5oSpgh