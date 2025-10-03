ΗΠΑ: Το FBI διακόπτει τις σχέσεις με την οργάνωση υπεράσπισης πολιτικών δικαιωμάτων Southern Poverty Law Center

Το FBI διέκοψε τους δεσμούς του με το Southern Poverty Law Center, μια οργάνωση υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων που παρακολουθεί εξτρεμιστικές ομάδες, έπειτα από επικρίσεις συντηρητικών, επειδή ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός συμπεριέλαβε την οργάνωση του δολοφονημένου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη λίστα με τις ομάδες μίσους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, κατηγόρησε το SPLC ότι έχει μετατραπεί σε μια «κομματική μηχανή σπίλωσης» αντί για υπερασπιστή των πολιτικών δικαιωμάτων, και ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία διέκοψε κάθε συνεργασία.

«Ο λεγόμενος ‘χάρτης μίσους’ τους έχει χρησιμοποιηθεί για να συκοφαντήσει απλούς Αμερικανούς και έχει ακόμη εμπνεύσει βία», δήλωσε ο Πατέλ, χωρίς να παραθέσει λεπτομέρειες.

Το FBI δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες, περιλαμβανομένων των συγκεκριμένων ισχυρισμών του Πατέλ, αλλά αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να μιλήσει επώνυμα, ανέφερε ότι η συνεργασία είχε ήδη αρχίσει να φθίνει εδώ και μήνες.

Ο «Χάρτης Μίσους» του SPLC απαριθμεί σχεδόν 1.400 ομάδες, περιλαμβανομένης της Turning Point USA, της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης του Κερκ που εδρεύει στην Αριζόνα. Το SPLC περιγράφει την Turning Point ως «αντικυβερνητική» ομάδα.

«Εδώ και δεκαετίες, μοιραζόμαστε δεδομένα και αναλύσεις με το κοινό για την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων και την απόδοση ευθυνών σε εξτρεμιστές», ανέφερε το SPLC σε ανακοίνωσή του μετά τις δηλώσεις Πατέλ.

«Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην αποκάλυψη του μίσους και του εξτρεμισμού, εργαζόμενοι για την ενίσχυση της γνώσης στις κοινότητες και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των περιθωριοποιημένων ανθρώπων.»

Η απόφαση του Πατέλ ήρθε δύο ημέρες αφότου ανακοίνωσε ότι το FBI θα τερματίσει κάθε συνεργασία και με την Anti-Defamation League (ADL), εβραϊκή οργάνωση που παρακολουθεί τον αντισημιτισμό. Η ADL είχε συμπεριλάβει την Turning Point σε ένα «Γλωσσάριο Εξτρεμισμού και Μίσους», το οποίο στη συνέχεια διέγραψε από την ιστοσελίδα της, μετά από επικρίσεις του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και άλλων συντηρητικών.