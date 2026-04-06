Η μακροχρόνια υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων από τους ψηφοφόρους κουβανικής και βενεζουελανικής καταγωγής στη νότια Φλόριντα, που αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής επιτυχίας του κόμματος την τελευταία δεκαετία, δείχνει σημάδια αδυναμίας εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Η οικονομία και το υψηλό κόστος διαβίωσης, καθώς και η επιθετική ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης, περιπλέκουν την ελκυστικότητα του κόμματος για πολλούς Λατινοαμερικανούς ψηφοφόρους, δημιουργώντας μια πιθανή ευκαιρία για τους Δημοκρατικούς σε ένα από τα πιο αξιόπιστα προπύργια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, σύμφωνα με περίπου 50 επιχειρηματικούς ηγέτες, πολιτικούς και των δύο κομμάτων και ψηφοφόρους που μίλησαν στο Reuters.



Σύμφωνα με το Reuters, οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 ενδέχεται να δείξουν ότι η υποστήριξη προς τους Ρεπουμπλικάνους εξασθενεί μεταξύ του λατινοαμερικανικού εκλογικού σώματος της Νότιας Φλόριντα, η δεξιά στροφή του οποίου βοήθησε το κόμμα να κερδίσει το Μαϊάμι-Ντέιντ για πρώτη φορά σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες στις προεδρικές εκλογές του 2024. Και αν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να δημιουργήσουν συμμαχίες μεταξύ των Λατίνων – κάτι που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κερδίσουν έδρες στη Βουλή τον Νοέμβριο – αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει και να αποδώσει καρπούς πολύ πέρα από το 2026, λένε Δημοκρατικοί ψηφοφόροι και μέλη του κόμματος.

Στο μεταξύ, οι Δημοκρατικοί έχουν ενθαρρυνθεί από μερικές πρόσφατες εκλογικές νίκες: η Έμιλι Γκρέγκορι κέρδισε για λογαριασμό τους μια εκλογική περιφέρεια της Βουλής της Φλόριντα τον Μάρτιο, σε μια περιοχή που περιλαμβάνει την κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, μια περιφέρεια στην οποία ο ίδιος είχε κερδίσει με διαφορά 11 μονάδων το 2024. Επίσης, τον Δεκέμβριο, η Δημοκρατική Εϊλίν Χίγκινς νίκησε τον υποψήφιο που υποστηριζόταν από τον Τραμπ, Εμίλιο Γκονζάλες, με διαφορά 19 μονάδων στις εκλογές για τη δημαρχία του Μαϊάμι.

Αν και τα πρώτα σημάδια δείχνουν θετικές προοπτικές για τους Δημοκρατικούς, έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν για να πείσουν τους ακλόνητους και σκεπτικιστές υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων να αλλάξουν την ψήφο τους, σύμφωνα με περισσότερες από δώδεκα συνεντεύξεις με Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους, μέλη του κόμματος και ηγέτες στο Μαϊάμι.